Jafar Panahi im Hungerstreik: „Bis vielleicht mein lebloser Körper befreit wird“

Im Juli wurde der iranische Regisseur Jafar Panahi in Teheran inhaftiert. Nun ist er in einen Hungerstreik getreten.

Der iranische Regisseur Jafar Panahi ist im Gefängnis in Teheran in einen trockenen Hungerstreik getreten. „Heute habe ich keine andere Wahl, wie so viele Menschen im Iran, als gegen diese unmenschliche Behandlung mit meinem liebsten Besitz, nämlich meinem Leben, zu protestieren“, schrieb er in einem Statement, das seine Frau, die Produzentin Tahereh Saeidi am vergangenen Mittwoch bei Instagram veröffentlichte. „Ich werde mich bis zu meiner Freilassung weigern, zu essen und Medizin zu mir zu nehmen. Ich werde in diesem Zustand verbleiben – bis vielleicht mein lebloser Körper aus dem Gefängnis befreit wird.“

Panahi war im vergangenen Juli verhaftet worden, als er sich nach dem Verbleib seiner beiden kurz vorher inhaftierten Kollegen Mohammad Rasulof und Mostafa Al-Ahmad erkundigen wollte. Seitdem sitzt er im Evin-Gefängnis in Haft.

Eine Haftstrafe von 2011 wurde nie vollstreckt

Im Jahr 2011 wurde Panahi zwar wegen vermeintlicher „Propaganda gegen das Regime“ zu einer sechsjährigen Haftstrafe und einem 20-jährigen Berufsverbot verurteilt. Das Urteil wurde allerdings nie vollstreckt, Panahi drehte weiter Filme. 2015 gewann er für „Taxi Teheran“ bei der Berlinale den Goldenen Bären und erst im vergangenen September wurde sein Film „Keine Bären“ beim Filmfestival in Venedig mit dem Spezialpreis der Jury ausgezeichnet.

„Nach dem Gesetz, wegen dem ich damals verhaftet wurde, verjähren solche Strafen nach zehn Jahren der Nicht-Vollstreckung und sind danach nicht mehr vollstreckbar. Deshalb glich diese Verhaftung eher einem Banditentum und einer Geiselnahme als der Vollstreckung eines Gerichtsurteils“, schreibt Panahi in dem Statement über die Umstände seiner Festnahme. Aus Respekt vor seinen Anwälten und Freunden habe er alle legalen Wege beschritten, um sein Recht zu bekommen, führt der Regisseur weiter aus. Nachdem diese keine Erfolg hatten, wählte er nun die extreme Protestform des Hungerstreiks.

Der Regisseur litt nach Angaben seines Anwalts bereits vor seiner Inhaftierung unter gesundheitlichen Problemen und zog sich im Gefängnis eine schwere Hautkrankheit zu.

Die Geschäftsführerin der Berlinale Mariëtte Rissenbeek kündigte Gespräche mit dem Auswärtigen Amt an. Mohammad Rasoulof wurde im Januar ein zweiwöchiger Hafturlaub gewährt, weil er operiert werden musste.