Jahrhundertealte Handschriften restauriert im Kleist-Museum

ARCHIV - Das alte Gebäude des Kleist-Museums und daneben der Neubau (r). a/Archivbild Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp

Frankfurt (Oder) -Jahrhundertealte Handschriften sind nach einer Restaurierung wieder ins Kleist-Museum in Frankfurt (Oder) zurückgekehrt. Das teilte die Ausstellungs- und Forschungseinrichtung am Dienstag mit. 62 Autografen wurden demnach im vergangenen Jahr in einem Modell-Projekt der Koordinierungsstelle zur Erhaltung des schriftlichen Kulturguts restauriert mit einer Fördersumme von 15.000 Euro. Der wertvollste Bestand, die Handschriften, lagerten in einem speziellen und gesicherten Tresorraum. Das Kleist-Museum hat moderne Aufbewahrungselemente inzwischen angeschafft, sodass die Handschriften nun archivgerecht und sicher verpackt werden konnten.