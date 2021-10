Berlin - Die Wucht, mit der James Blake vor zehn Jahren erschien, entstand aus einem doppelten Twist. Sein Sound stand knietief in den Londoner Clubs, zumal den enormen Basshöhlen von Dubstep; aber mit seinem melancholisch zerstäubten und verwischten Falsett schloss er die Lieder auch mit der Tradition des Songwritings kurz, die er sich überraschend mit Coverversionen von Joni Mitchell und Leslie Feist ans Revers steckte.

Er brachte so die menschliche Stimme in eine elektronische Welt zurück, in der das Subjekt sonst nur noch in den Echos fragmentierter Samplefetzen vorkam. „The Wilhelm Scream“ nannte er einen Song, nach dem anonymen Schrei, der seit den Fünfzigern immer dann aus dem Soundarchiv der Filmstudios geholt wird, wenn im Off jemanden ein schreckliches Schicksal ereilt.

Mit jedem Album hat James Blake diese verhallende Anonymität stärker konturiert, als nehme, in den Worten des 2017 verstorbenen Poptheoretikers Mark Fisher, ein Gespenst langsam materielle Gestalt an – „Assume Form“- Gestalt annehmen – hieß 2019 Blakes letztes Album.

Vertrauen und Geborgenheit

„Bei all den Lieben in meinem Leben – am Ende waren es Freunde, die mir das Herz gebrochen haben“, singt er jetzt im Titelstück seines fünften Albums „Friends That Break Your Heart“. Freundschaft meint – als Gegenstück zum flüssigen Begehren, zur Verführung, zur Hingabe – eine verlässlichere, mildere Innigkeit und so sucht er in Wort und Ton, getriggert vom Covid-Jahr, nach stabilen Verhältnissen. „Aus Liebesliedern und Filmen wissen wir, was wir vom Ende einer Romanze zu erwarten haben“, sagt der 33-Jährige in Interviews. „Dem Diskurs über kaputte Freundschaften verweigern wir diese Schwere.“

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Das heißt nicht, dass es hier keine Liebeslieder im engeren Sinne gibt. Aber auch diese handeln vor allem von Vertrauen und Geborgenheit. Es spielt dann keine große Rolle, ob es sich um eine geliebte oder freundschaftlich verbundene Person handelt, die ihn in „If I’m Insecure“ rettet oder die er in „Famous Last Words“ ablegt wie „den Gips über einem verheilten Bruch“.

Den Blick auf die eigenen Wunden und den eigenen Nabel beherrscht er seit jeher gut, nur entdeckt er sie diesmal auch. Er singt davon, dass er Frieden mit flüchtiger Beliebtheit geschlossen hat – und damit, es nicht allen recht machen zu können. Es bleibt, meint er, nichts anderes zu tun, als immer mit dem „Best Foot“ voranzugehen: „Ich werde schon aus meiner Schale kriechen“, seufzt er in „Funeral“, „Wenn ich schon nicht gesehen werde, will ich doch gehört sein.“

An letzterem fehlt es nicht. Sein Einfluss auf die Popmusik des letzten Jahrzehnts ist überall spürbar und nicht zuletzt in den Gästen und Gastbesuchen, die von Frank Ocean zu Moses Sumney, von Beyoncé zu Kanye West, seinen Weg säumen. Er kann sich sogar darüber amüsieren, wenn er im Video zum trotzig selbstgewissen „Say What You Will“ Finneas O’Connell auftreten lässt, der mit seiner Schwester Billie Eilish zuletzt gezeigt hat, wie popfähig Blakes Sound geworden ist.

Auch diesmal erweitern viele Kollegen sein Klangbild inspiriert und originell. Mit R&B-Sängerin SZA als Partnerin erhebt sich „Coming Back“ mit elegantem Groove aus Subbass und Claps zu einem fein gewundenen Popsong; die Rapper JID und SwaVay kontrastieren mit ihrer sicheren Präsenz sein Säuseln in dem minimal auf seltsam kühlen Sounds gebauten „Frozen“, und „Show Me“ schraubt er im Duett mit Monica Martin und einigen Vokallayern zu einem wunderbar synthiebeorgelten Spacechoral empor. Nicht zuletzt führt er auch seine eigene Stimme als neue Freundin vor: Er spielt mit ihr nicht nur in allen möglichen entrückenden Falsett-, Chor- und Autotune -Varianten, sondern setzt sie öfter ungewohnt auch in ihrer Alltagsform ein, einem hellen, klaren Bariton, die Sprechstimme, so nennt er sie, versteht er als Einladung, ihm nahzukommen.

Zischen, Klickern und Klackern

Die Songs arrangiert er wie immer exquisit, wobei er die komischen Geräusche so einfallsreich zischen, klickern und klackern, schimmern und glimmen lässt, wie er ihnen organische Streicher, Klavier und akustische Gitarren an die Seite oder kontrastierend gegenüberstellt – es scheint, als habe er seine letzten beiden EPs von 2019 zusammengeführt, auf denen er sich jeweils mit Covern von Roberta Flack zu Billie Eilish und mit dem abstrakten UK-Bass seiner Anfänge beschäftigt.

Die überaus nahbaren Melodien wie auch die konventionelleren Strukturen wirken auf „Friends“ mal soulgospelig, mal (elektro-)folkpoppig, ein unerwarteter und trendbewusster Retroschritt, dessen Mellowness in die Sechziger und Siebziger weist: „You’ve Got a Friend“ statt einer Kampf-, Tanz- oder Bettbegleitung.

„Friends That Break Your Heart“ ist schönes Popalbum, im Ganzen womöglich Blakes bestes. Aber so in Form und Gestalt gebracht, klingt seine Musik halt auch nicht mehr so aufregend und mächtig wie einst.

James Blake: „Friends That Break Your Heart“ (Universal Music)