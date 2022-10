Jamie Lee Curtis über ihre „Halloween“-Filme Ein Gruselschocker als Lebenswerk: Jamie Lee verdankt den „Halloween“-Filmen ihre Karriere. dpa

ARCHIV - Jamie Lee Curtis bei den Filmfestspielen von Venedig. Joel C Ryan/Invision/AP/dpa

Los Angeles -US-Schauspielerin Jamie Lee Curtis empfindet nach eigenen Worten große Dankbarkeit für ihre Rolle in dem Horror-Klassiker „Halloween“, diesem Film verdanke sie ihr „gesamtes Leben“. „Wann immer ich darüber spreche, kommen mir die Tränen“, sagte die 63-Jährige in der Fernsehsendung „CBS Sunday Morning“. „Ich weiß nicht, was passiert wäre. Aber ich weiß, dass ich (ohne diesen Film) niemals irgendwo Erfolg gefunden hätte.“