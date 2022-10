Jamie Lee Curtis: „In allen Menschen steckt das Potenzial zum Monster“

Jamie Lee Curtis bei der Weltpremiere von „Halloween Ends“ am Dienstag in Los Angeles

Jamie Lee Curtis bei der Weltpremiere von „Halloween Ends“ am Dienstag in Los Angeles Invision/AP/Jordan Strauss

Als Tochter der Hollywoodstars Janet Leigh und Tony Curtis wurde Jamie Lee Curtis zwar in die Filmbranche hineingeboren, doch selbst zur Schauspielerin wurde sie 20 Jahre später als Laurie Strode im Horror-Klassiker „Halloween“ eher zufällig. Es folgten viele weitere große Erfolge, von „Die Glücksritter“ und „Ein Fisch namens Wanda“ über „True Lies“ und „Freaky Friday“ bis „Knives Out“.

Doch Laurie Strode wurde Curtis, die mit dem Filmemacher Christopher Guest verheiratet und Mutter zweier erwachsener Töchter ist, nie los. In „Halloween Ends“ (ab 13. Oktober im Kino) spielt sie die Figur nun ein siebtes und wohl letztes Mal. Wir konnten mit der 63-Jährigen ein Videotelefonat führen.

Ms. Curtis, der erste „Halloween“-Film kam 1978 in die Kinos, nun spielen Sie Laurie Strode in „Halloween Ends“ zum siebten Mal. Über die Jahre haben Sie sicherlich immer wieder mit der Reihe und mit Michael Myers abgeschlossen. Sind Sie sicher, dass der Abschied dieses Mal endgültig ist?



Eigentlich war ich mir schon einmal sicher, dass ich nie wieder für einen „Halloween“-Film vor der Kamera stehen würde. Doch dann rief mich 2017 David Gordon Green an und erzählte mir von einem neuen Skript, das er geschrieben hatte. Ohne mir übrigens zu verraten, dass er dabei gleich eine Trilogie im Sinn hatte. Ich habe damals kurz gezögert, denn für mich war das Thema abgeschlossen. Aber ich bin sehr froh, dass ich mich überzeugen ließ, denn durch diese drei neuen Filme nahm meine Karriere noch einmal eine ganze neue Wendung. Plötzlich habe ich ein komplett anderes Standing in der Filmbranche. I’m a fucking boss now! (lacht)



Und genau deswegen ist jetzt der richtige Moment für den Abschied, auch wenn so etwas immer schwer ist. Für mich ist dieses Kapitel nun endgültig geschlossen, worüber ich mich vor allem deswegen freue, weil mir viele neue Türen offenstehen. Und weil ich mir nicht vorstellen kann, dass jemand noch mal eine bessere Idee haben könnte für diese Geschichte als David.

Was machte für Sie denn den Reiz dieser drei neuen „Halloween“-Filme aus?



Wahrscheinlich werden wir erst in einigen Jahrzehnten wirklich erkennen, was für ein Genie David Gordon Green ist und wie sehr er den Finger am Puls der Zeit hatte. Oder besser: Wie er mit jedem Film dieser Trilogie etwas vorwegnahm, was dann gesellschaftlich auf der ganzen Welt zu einem großen Thema wurde. Mit „Halloween“, der 2018 in die Kinos kam, aber natürlich eine ganze Weile vorher geschrieben wurde, nahm er quasi vorweg, was nicht zuletzt im Zuge von #MeToo passierte. Nämlich dass Frauen ihrem Ärger und ihrer Wut freien Lauf ließen, dass sie nicht mehr hinnehmen wollten, Opfer zu sein. Offen auszusprechen, was ihnen angetan wurde, und sich selbst wieder zu ermächtigen – das, was damals endlich viele Frauen machten, tat im Film auch Laurie Strode.

Jeder Teil schlug dann eine etwas veränderte Richtung ein …



Genau, der zweite Teil handelte von Bürgeraufruhr und verärgerten Menschen, die ihrer Wut über das kaputte System mit Gewalt und Selbstjustiz freien Lauf lassen. Und der neue Film nun erzählt davon, dass in allen Menschen das Potenzial zum Monster steckt und das Böse ein toxisches Virus ist, das – siehe Social Media – jeden infizieren kann. So viel gesellschaftspolitische Klarsicht sieht man im Kino nicht oft. Ich staune immer noch, wie David das gemacht hat. Und bin beeindruckt, dass „Halloween“-Filme etwas so Wichtiges haben können.

Universal Pictures Zur Person Jamie Lee Curtis kam 1958 in Los Angeles zur Welt. Sie ist die Tochter der Schauspieler Tony Curtis und Janet Leigh. Ihren ersten Fernsehauftritt hatte sie als Kellnerin in der Serie „Columbo“. Die Rolle der Laurie Strode machte sie weltberühmt und zur „Scream Queen“ von Hollywood. Ihr gelang es aber auch, sich als Komödiantin und Charakterdarstellerin zu etablieren. In „Halloween Ends“ muss sich ihre Figur Laurie Strode einer finalen Konfrontation mit Michael Myers stellen (Foto).

Den ersten Film 1978 hat damals der Regisseur John Carpenter inszeniert, er gab Ihnen Ihre erste Kinorolle. Welche Rolle spielt er in Ihrer Karriere?



John Carpenter ist der Grund für alles, was ich in meinem Leben heute habe. Das ist keine Übertreibung. Alles in meinem Leben lässt sich auf ihn zurückführen; ich kann mir nicht vorstellen, wie meine Karriere und alles andere verlaufen wären, hätte er mir damals nicht diese Chance gegeben. Von allen Menschen, die mir anlässlich von „Halloween Ends“ liebe Worte geschrieben haben, bedeutete mir deswegen Johns E-Mail am meisten, in der er sehr schmeichelhafte Dinge über meine Performance schrieb. Ich stehe bis heute in seiner Schuld. Und will deswegen auch eine Kampagne starten, dass man ihn für die Musik zu unserem neuen Film, an der er ja wieder mitgeschrieben hat, für den Oscar nominiert. Kaum eine Filmmelodie ist schließlich so ikonisch wie die zu „Halloween“.

Sie selbst haben dann über die Jahrzehnte die unterschiedlichsten Filme gedreht, doch das Image der „Scream Queen“ wurden Sie nie ganz los. Hat Sie das je gestört?



Wieso sollte ich mich daran stören? Sie sagen es ja selbst: Ich war zum Glück nie ausschließlich auf Horrorfilme festgelegt, sondern durfte viele andere tolle Rollen spielen. Und wie könnte ich ein Problem haben mit einer Bezeichnung, zu der das Wort Königin gehört? Nicht, dass ich morgens in den Spiegel gucke und finde, dass ich da eine Königin sehe. Aber so etwas aus dem Mund von Fans und anderen zu hören, ist doch enorm schmeichelhaft.

Auf welche Filme Ihrer langen Karriere sind Sie – neben „Halloween“ – besonders stolz?



Da gibt es natürlich viele. Aber die wichtigsten waren immer die, aus denen sich dann wiederum andere Projekte ergaben. Dank „Halloween“ und meiner anderen frühen Horrorfilme zum Beispiel lernte ich John Landis kennen, der mir dann eine Rolle in „Die Glücksritter“ gab. Das war meine erste Chance, mal etwas anderes zu zeigen. Und weil John Cleese „Die Glücksritter“ sah, schrieb er für mich die Rolle in „Ein Fisch namens Wanda“. Den wiederum mochte James Cameron, der mich dann für „True Lies“ im Kopf hatte. Gerade diese beiden Letztgenannten lagen mir immer besonders am Herzen, einfach weil diese Rollen mir gezielt auf den Leib geschrieben wurden. Dadurch empfand ich vor der Kamera eine besondere Freiheit, die man den Filmen auch ansieht, wie ich finde. Das ist wie mit einem maßgeschneiderten Anzug, der genau deinem Körper angepasst wurde. Darin fühlt man sich auch ganz besonders wohl.

Um noch mal den Bogen zurück zu „Halloween Ends“ zu schlagen: Würden Sie – so wie Laurie Strode es im Film tut – gerne mal ein Buch über Ihr Leben schreiben?



Nein, daran habe ich kein Interesse. Ich weiß natürlich, dass es ganz tolle Autobiografien von Schauspielerinnen und Schauspielern gibt. Meine gute Freundin Jennifer Grey hat zum Beispiel eine wunderbare, sehr aufschlussreiche geschrieben. Und ich bin in meinem Leben, in dem mir viel Aufmerksamkeit entgegengebracht wurde und ich herrliche Erfolge feiern durfte, immer sehr offen und ehrlich gewesen, auch in der Öffentlichkeit. Aber ein paar Dinge dürfen auch gerne privat bleiben. Zumindest behagt mir der Gedanke nicht, Geld für eine Sache zu bekommen, bei der ich ja auch über andere Menschen in meinem Leben und sehr persönliche Momente mit ihnen schreiben müsste. Deswegen lasse ich es einfach bleiben.