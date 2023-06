Jan Böhmermann erstellt Fake-Profil von Mathias Döpfner auf Twitter

In der Sendung von Jan Böhmermann „ZDF Magazin Royale“ ging es am Freitagabend (Sendung vom 2. Juni 2023) um den Social-Media-Dienst Twitter seit der Übernahme durch den Milliardär Elon Musk. Böhmermann hat in der Sendung einen Nachrichtenaustausch zwischen Mathias Döpfner (CEO von Axel Springer) und Elon Musk offenbart.

In den Nachrichten zwischen beiden Unternehmern ging es auch darum, wie die vermeintlich linke Diskurshoheit zugunsten einer liberaleren Meinungsfreiheit gebrochen werden solle. Jan Böhmermann kritisierte, dass seit der Übernahme von Musk antisemitische Posts zugenommen hätten und Elon Musk unliebsame Journalisten zensieren würde. Die Sendung wollte darlegen, dass seit der Übernahme von Musk rechte Kräfte auf Twitter die Diskurshoheit übernommen hätten. Döpfner wurde in seiner ideologischen Ausrichtung mit Elon Musk verglichen.

Als Zeichen dafür, wie leicht sich Twitter jetzt manipulieren lasse, hat Jan Böhmermann einen Fake-Account für Mathias Döpfner bei Twitter angemeldet. Spiegel-Medienjournalist Anton Rainer schrieb: „Die Redaktion @zdfmagazin hat offenbar einen Fake-Account von Axel-Springer-Chef Mathias Döpfner erstellt und mit blauem Haken „verifiziert”. Aus dem Verlag heißt es, man habe das Profil bereits als Fälschung gemeldet. Wie lange, bis @Twitter reagiert? Arbeitet da noch jemand?“

Momentan twittert das ZDF-Magazin-Royale-Team im Namen von Mathias Döpfner. Am Samstag um 9.51 Uhr hieß es von dem Fake-Account: „Lieber @olafscholz, lieber @c_lindner, lieber Robert Habeck, ich lade Sie recht herzlich am kommenden MITTWOCH zum @WeLT-Krisengipfel im Axel-Springer-Neubau ein. Über eine Rückmeldung wäre ich dankbar. Ihr, MD“

Die Redaktion von ZDF Magazin Royale hat eine Website erstellt, auf der die Recherchen zu Twitter präsentiert wird. https://www.vogel.rip/



