Berlin - Mit prominenten Schauspielern wie Iris Berben, Devid Striesow und Jonas Dassler wird in den kommenden Monaten versucht, den Berliner Dom in Mitte als Ort für Lesungen zu etablieren. Den Anfang macht am 13. November Jan Josef Liefers. Er liest aus „Über Menschen“ von Juli Zeh. Im Laufe der Covid-19-Pandemie richtete sich die Aufmerksamkeit weniger auf seine Fernsehauftritte denn auf seine Haltung in der Corona-Debatte. Wir fragten ihn am Telefon zu dieser Doppelrolle.

Berliner Zeitung: Die Lesereihe heißt „Meisterhaftes aus dem Berliner Dom“. Als im Frühling die Plakate dafür hingen, stand bei Ihnen: „Jan Josef Liefers liest einen ,Überraschungstext‘“. Wollten Sie das so?

Jan Josef Liefers: Das Plakat kannte ich gar nicht. Als die Lesung vereinbart wurde, hätte ich mich schnell entscheiden müssen. Also fragte ich, ob man es noch offen lassen könne. Daraus ist anscheinend die Überraschungslesung geworden.

Auf Twitter war das ein Grund, über Sie zu lachen, denn es fiel mit der satirisch gemeinten, aber sehr umstrittenen Aktion #allesdichtmachen zusammen.

Vielleicht hatte ja jemand Befürchtungen, ich würde irgendwelche Pamphlete vortragen. Aber nun ist die Überraschung ja gelüftet. Ich kenne einige Bücher von Juli Zeh, die mag ich alle. „Über Menschen“ ist ein sehr feiner, erwachsener, nachdenklicher, lustiger Roman. Ich freue mich auf die Lesung sehr.

Im Roman geht die Hauptfigur aufs Land und kommt mit einem „Corona-kritischen, Haschisch anbauenden AfD-Wähler“ in Kontakt. Sie sind nun selbst als Kritiker der Corona-Maßnahmen bekannt. Werden Sie solche Passagen lesen?

Das Buch hat noch viele interessante Figuren mehr, aber ich werde mich konzentrieren auf die Dora, ihren umweltaktivistischen Freund Robert, der im Corona-Thema seine Bestimmung findet und auf ihren Nazi-Nachbarn Gottfried, der sich Gote nennt.

Etwa in der Mitte des Romans heißt es, Dora hätte es am liebsten, wenn alles wieder so wäre, wie es vor zwei Jahren war: „Sicherer Job, ein Leben voller Gewissheiten, Robert und sie auf dem Balkon. Aber sie ahnt auch, dass sie nicht wieder zurück könnte, selbst wenn es möglich wäre. Dass sich etwas geändert hat.“ Beschreibt das ungefähr auch Ihre Situation?

Das Buch handelt ja davon, wie Menschen, die sich eigentlich füreinander entschieden haben, über so eine Frage auseinanderkommen.

Über die Haltung zu Corona.

Was ich selbst aber nicht so erlebt habe. Es gibt wahrscheinlich Menschen, die finden mich jetzt doof. Und ein paar Kollegen, mit denen ich mich freundschaftlich verbunden wähnte, haben öffentlich kundgetan, wie peinlich oder zynisch sie #allesdichtmachen fanden. Aber ich habe keine Freunde verloren. Ich habe eher welche gewonnen, interessante, kluge Leute. Und es ist kein einziger Nazi dabei und kein Querdenker.

Nti Zur Person Jan Josef Liefers, geboren 1964 in Dresden, hat als Schauspieler am Deutschen Theater angefangen und wechselte 1990 zum Thalia nach Hamburg. Seit 1994 ist er freischaffend und lebt in Berlin. Bekannt ist er durch viele Fernsehrollen, vor allem durch den Münster-„Tatort“. Er hat auch in Kinofilmen mitgespielt, etwa „Der Baader-Meinhof-Komplex“ und „Die Blumen von gestern“. Jan Josef Liefers macht auch Musik, seine Band heißt Radio Doria.



Lesung am 13. November, 20 Uhr, Berliner Dom, Am Lustgarten, Kartentelefon (030) 202 69 136

Das heißt, Sie sehnen sich nicht nach Ihrem früheren Leben?

Psychologen fragen manchmal, wovor hast du mehr Angst – vor Kontinuität oder vor Veränderung? Mich schreckt nicht, wenn Sachen neu ausgewürfelt werden. Die Gesellschaft hat sich verändert, es wird nicht mehr wie früher sein. Was ich allerdings nicht verstehe, ist, dass sich die Antwort auf die Frage, warum wir seit knapp zwei Jahren alles verändern, ständig verschiebt. Erst ging es um den Schutz der Alten, inzwischen scheint das Ziel die 2G-Gesellschaft zu sein. Nun stellte sich kürzlich heraus, dass wir eine Impfquote von über 80 Prozent bei Erwachsenen haben!

Das ist doch toll.

Sie sagen es: Gute Nachrichten. Aber die alarmistische Geste verschwindet nicht. Wo geht die Reise hin?

Das Ziel ist ein Leben ohne Angst, ohne die Gefahr einer erneuten Krankheitswelle.

Anders als vor einem Jahr sind wir aber heute sehr gut in der Lage, uns zu schützen. Jeder kann sich impfen lassen, wenn nicht gerade was Medizinisches dagegen spricht. Ansonsten gibt’s Maske, Hände waschen, Abstand, wie wir das gelernt haben. Ich will nicht zu Leichtsinn aufrufen. Doch man sollte bitte auch einmal würdigen, dass mehr als achtzig Prozent der Menschen, die in Deutschland leben, bereit waren, sich mit einem Impfstoff impfen zu lassen, für den es noch keine Langzeitforschung gibt. Dafür könnte man den Deutschen einen ausgeben, anstatt immer nur von den wenigen Impf-Unwilligen zu sprechen.

Mit Ihrem Bericht vom Tag auf der Intensivstation, wozu man Sie nach #allesdichtmachen eingeladen hat, waren Sie zunächst in der Bild-Zeitung und dann wieder in allen Medien. Was macht das mit Ihnen, dass Sie in der öffentlichen Wahrnehmung eher als Corona-Kritiker denn als Schauspieler gesehen werden?

Es macht mir auch keinen Spaß, ständig erklären zu müssen, wie ich etwas gemeint habe. Ich hoffe, das geht vorbei. Die Intensivstation war für mich eine bewegende, nachdenkliche Erfahrung. Es war nicht das erste Mal für mich. Mein Vater hat lange auf einer Intensivstation gelegen, ist dort auch gestorben. Jetzt diese viel zu jungen Menschen zu sehen, um deren Leben gekämpft wird, das war wirklich eindrücklich. Ich bin sehr berührt gewesen vom Einsatz der Pflegenden dort. Mit den Ärzten habe ich gesprochen, die tun auch viel, aber unmittelbar am Patienten ist die ganze Zeit das Pflegepersonal. Und wenn es mit jemandem zu Ende geht und kein Besuch zugelassen ist wegen des Infektionsschutzes, dann gucken die nicht auf ihre Dienstuhr, sondern setzen sich hin und halten dem Menschen die Hand. Das geht an denen auch nicht spurlos vorüber.

Sie haben dann von einem verzerrten Bild gesprochen, das sich auf der Intensivstation bietet.

Ja, und der Herr Lauterbach hat gleich wieder sein Lob zurückgezogen. Der Satz stammte nicht von mir, sondern vom Chef der Station. Jeder Arzt wird Ihnen sagen, dass nur die schwersten Fälle dort landen. Die meisten verlaufen glimpflich oder können im normalen Krankenhaus kuriert werden.

Ich glaube, Karl Lauterbach beklagte sich über Ihre Bemerkung zum Druck auf Ungeimpfte. Würden Sie sich wie andere Künstler bei einer Werbeaktion fürs Impfen beteiligen?

Ich bin Schauspieler, ich gebe keine medizinischen Ratschläge. Wenn ich erzähle, dass wir uns in der Familie für die Impfung entschlossen haben, dann ist es meine persönliche Geschichte. Die Entscheidung muss aber jeder für sich treffen. Mein Wunsch ist, dass wir endlich aus diesem Kampfmodus herauskommen. Das werden wir ja wohl schaffen, mit verschiedenen Ansichten friedlich zu koexistieren in unserem Land.

Warum haben Sie bei der Video-Aktion #allesaufdentisch nicht mitgemacht?

Es wird ein Gespräch mit dem Medienwissenschaftler Stephan Ruß-Mohl und mir geben. Mir ist nicht klar, warum diese Aktion von einigen so bekämpft wird. Man kann sich mit ihrem Inhalt auseinandersetzen oder ihn wahlweise ignorieren. Man muss doch den Ball spielen, nicht den Spieler! Auch deshalb gefällt mir der Roman von Juli Zeh so.

Weil die unterschiedlichen Meinungen ausführlich vorkommen?

Das Für und Wider steht da zwischen den Zeilen, ist durch den ganzen Roman gewebt.

Glauben Sie, dass die Kunst, Musik, eben auch Literatur helfen kann, dass die Menschen sich wieder besser miteinander verständigen werden?

Ja. Ganz klares Ja. Die Kunst sollte auch den Weg zur Wissenschaft finden und umgekehrt, denn das sind zwei Seiten einer Medaille. Man braucht Kunst nicht unbedingt, wenn es einem gerade bestens geht. Da kann man mal auf einen Galeriebesuch verzichten oder auf Gedichte. Aber sobald es uns die Beine wegzieht, sobald etwas eintritt im Leben, das uns total niederstreckt, kann die Kunst uns retten. Aufgabe und Bedeutung von Kunst in der Gesellschaft wechselt. Manchmal ist es eine versöhnende, und manchmal eine provokative. Kunst findet ihre Rolle selbst, die wird ihr nicht von einem Ministerium zugeteilt.