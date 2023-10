Die Kunst, so lange die Luft anzuhalten, bis einer der Erwachsenen im Raum wieder eine Zigarette ansteckt, war früher leichter auszuüben als heute. „Im Umfeld, in dem ich aufwuchs“, schreibt Jan Peter Bremer in seinem Roman „Nachhausekommen“, „wurde unentwegt geraucht“. Eine von Schwaden durchzogene Coming-of-Age-Geschichte eines westdeutschen Endfünfzigers also, der das Zonenrandgebiet, in das es ihn verschlagen hat, weniger als Bedrohung, sondern als Langeweile und Fremdheitserfahrung wahrgenommen hat.

Rebellion durch Anpassung

In der dörflichen Umgebung des Wendlandes ist der Sechsjährige ein Außenseiter, einer, mit dem man nicht spricht und dessen Banknachbar niemand sein will. Die gewöhnliche Brutalität der kindlichen Welt wird in diesem Fall ausgelöst durch die struppige Haarpracht des Jungen und die unkonventionelle Lebensweise der Eltern am Rande des Dorfes.

Der Vater ist Künstler, Mitglied einer berüchtigten Berliner Künstlergruppe, und trotz eines hinreichenden Auskommens umgibt sich die Familie mit Insignien des Abgelegten und Gebrauchten – einen alten amerikanischen Station-Waggon und gebeizte Möbel, in denen Holzwürmer ihre Spuren wie Zeichen einer besonderen Werthaltigkeit hinterlassen haben. Das Aufwachsen in sozialer Sicherheit wird hier auf die Probe gestellt durch selbstgewählte Randständigkeit – Rebellion durch Variationen alternativer Anpassung.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Geschichte einer doppelten Fremdheit

Jan Peter Bremers Romankunst basiert weniger auf Benennung als auf rhythmischer Anverwandlung. Im Text wird allenfalls angedeutet, dass der Ich-Erzähler Sohn des Malers, Grafikers und Schriftstellers Uwe Bremer ist, der es mit der Werkstatt Rixdorfer Drucke durch die Verbindung von Druckgrafik und Literatur in den späten 60er-Jahren zu Anerkennung und Berühmtheit gebracht hat, nicht zuletzt durch spektakuläre Happenings. Aus der Sicht des Kindes wird diese Existenzweise als doppelte Fremdheit beschrieben. Der abweisenden Haltung der Dorfjugend steht ein bewunderter, in seiner permanenten Anwesenheit zugleich irritierend abwesender Vater gegenüber. Trotz des auch vor dem Wendland nicht haltmachenden gesellschaftlichen Bedürfnisses, an traditionellen Werten zu rütteln, steht die pragmatisch-einfühlsame Mutter im Zentrum einer dem Kleinbürgertum letztlich nicht entkommenden Familie.

Jan Peter Bremer erzählt dies im Fluss einer detailversessenen Erinnerungsbewegung, in der die Entwicklung eines schlechten, aber beobachtungsstarken Schülers nicht zuletzt als Befreiungsgeschichte und gesellschaftspolitische Tiefbohrung vor dem Hintergrund entstehender Kernkraftwerke, den Boxkämpfen Muhammad Alis und einer selbstgefälligen Alternativkultur gelesen werden kann. Zur Emanzipation, das legt Jan Peter Bremers kleiner Roman nahe, bedarf es immer auch der Mühen der Sprachfindung.



Jan Peter Bremer: Nachhausekommen. Berlin Verlag 2023. 207 Seiten, 22 Euro