Jane Birkin freut sich auf ihre drei Konzerte in Deutschland

Hamburg -Die englisch-französische Sängerin Jane Birkin kommt im Frühjahr 2023 für drei Konzerte nach Deutschland. Die 75-Jährige wird ihren ersten Auftritt am 24. März in der Hamburger Elbphilharmonie haben und freut sich sehr darauf, wie sie am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg sagte. „Ich mag es, Menschen zu treffen und die Reise dorthin und das, was auf den Reisen passiert“, sagte Birkin. Zudem habe sie es vermisst zu sehen, dass Leute ihre Lieder mitsingen oder von ihnen berührt werden. Die gebürtige Londonerin und Wahlfranzösin Birkin wird zudem am 26. März in der Isarphilharmonie in München und am 29. März im Berliner Friedrichstadt-Palast singen.