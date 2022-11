Jennifer Aniston trauert um ihren Vater Bekannt war er vor allem durch die Seifenoper „Zeit der Sehnsucht“, in der er jahrzehntelang mitspielte. Jetzt ist John Aniston, Vater von Jennifer Aniston, ... dpa

New York -Die vor allem für ihre Rolle in der Kultserie „Friends“ bekannte US-Schauspielerin Jennifer Aniston (53) trauert um ihren Vater. John Aniston sei bereits am Freitag im Alter von 89 Jahren gestorben, teilte Jennifer Aniston auf Instagram mit.