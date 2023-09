Joan Baez, Wolf Biermann und Co.: Wenn Kollegen unter sich sind

In der Ausstellung „Wolf Biermann. Ein Lyriker und Liedermacher in Deutschland“ im Deutschen Historischen Museum (DHM) befindet sich eine Aufnahme des Fotografen Peter Peitsch, die Biermann zusammen mit der Folk-Ikone Joan Baez zeigt. Der Sänger strahlt übers ganze Gesicht, wohl auch ein bisschen aus Stolz über die Gegenwart der berühmten Freundin, die verlegen lächelt. Aufgenommen wurde das Foto 1983 in Hamburg im Rahmen eines Friedenskonzertes, bei dem beide aufgetreten waren. Erstmals getroffen haben sie sich bald 20 Jahre früher. Joan Baez hatte Biermann in seiner Wohnung in der Chausseestraße 131 aufgesucht, als dieser in der DDR bereits Auftrittsverbot hatte. Die Sängerin war clever genug, zuvor die sie beobachtenden Stasi-Leute abzuschütteln.

Eine Widmung für Wolf „Bärman“

Der Autor Jens Rostock berichtet in seiner Baez-Biografie von dieser Begegnung, die noch am selben Abend eine Fortsetzung fand. Joan Baez habe Biermann Zugang zu einem exklusiven Konzert verschafft, das auch vom DDR-Fernsehen aufgezeichnet wurde. Dass es nicht zur Ausstrahlung kam, lag an dem Song „Oh Freedom“, den die Baez „Mr. Biermann“ widmete, es aber wie „Bärman“ aussprach. Die DDR-Funktionäre hofften darauf, dass das nicht verstanden worden sei. Die Fernseh-Übertragung fiel dennoch ins Wasser.

Die Anekdote ist nicht nur wegen ihres zeithistorischen Kontextes bemerkenswert. Sehr viel verrät sie auch über das Bedürfnis von Musikern, von anderen Kollegen wahrgenommen zu werden. Wie anders wäre die Freundschaft zwischen Bob Dylan und der inzwischen 87 Jahre alten griechischen Sängerin Nana Mouskouri zu erklären, die hierzulande lediglich als Schlagersängerin gesehen und oft auch belächelt wurde. Einander vorgestellt wurden die beiden durch Leonard Cohen, der Dylan 1979 überredet hatte, ihn zu einem Konzert von Nana Mouskouri in Los Angeles zu begleiten. Backstage tauschten sie sich über die ägyptische Sängerin Om Kalsoum aus, die Mouskouri und Dylan gleichermaßen verehrten. Diese Gemeinsamkeit war der Auslöser für einen anhaltenden Kontakt, und sie verrät auch einiges über musikalische Binnenbeziehungen, für die es mitunter nicht vieler Worte bedarf.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Als Joni Mitchell mit David Crosby Schluss machte

Was Musik auszudrücken in der Lage ist, musste auf schmerzliche Weise der unlängst verstorbene Byrds-Gründer David Crosby erfahren, nachdem dieser für kurze Zeit mit der charismatischen Sängerin und Songschreiberin Joni Mitchell liiert war. Zur Bekräftigung der Trennung suchte Mitchell nicht umständlich nach Erklärungen, sondern schrieb einen Song, den sie Freunden im Beisein von Crosby vorspielte und -sang. Und als alle einander verwundert ansahen, spielte sie das Lied gleich noch einmal. Es war, so erzählte Crosby es später, vorbei.

Die Verbindung zwischen Bob Dylan und Nana Mouskouri hielt zeitlebens an. Dylan bot ihr kurz nach der Begegnung einen Song an, von dem er annahm, dass er zu Mouskouri passen würde. Dann allerdings nahm er „Every Grain Of Sand“ 1981 lieber selbst auf, die schöne Coverversion von Nana Mouskouri folgte ein Jahr später. Bis heute schreiben die beiden einander E-Mails. Mouskouri bedauert jedoch, dass er viel zu selten antwortet. Joan Baez kann ein Lied davon singen. Dylans Unzuverlässigkeit war ihr schon in den 1960er-Jahren furchtbar auf die Nerven gegangen.