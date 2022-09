Johann König: „Die Berichterstattung der ZEIT ist falsch und irreführend, ich bin erschüttert“

In der Donnerstagsausgabe der Zeit wurde ein Bericht publiziert, der Missbrauchsvorwürfe gegen den Berliner Galeristen Johann König erhebt. Der Galerist hat nun mit einer Stellungnahme auf die Berichterstattung reagiert. Wir publizieren die Reaktion in Gänze.

„Die Berichterstattung der ZEIT ist falsch und irreführend, ich bin erschüttert. Mit einer Suggestivfrage in der Überschrift werden alte Gerüchte wiederholt, neue unbelegt gestreut.

Das, was dieser Artikel ausgelöst hat, wird nicht mehr weggehen, aber ich habe nach vielen Gesprächen mit Familie und Freunden entschieden, mich zu wehren, indem ich mich öffentlich äußere und natürlich auch juristisch. Ich werde gegen diese Verleumdung vorgehen. Ich bin mir jedoch sicher, dass auch bei einem juristischen Erfolg der Schaden bleibt.

Donnerstagnachmittag letzter Woche wurde ich erstmals von der ZEIT kontaktiert, mittags darauf erhielt ich bereits einen über 5000 Zeichen langen Fragenkatalog mit Frist zu diesem Dienstag, 10 Uhr. Nach dem von mir angebotenen Gespräch, das ich am Dienstag gemeinsam mit zwei der drei ZEIT-Autorinnen geführt habe und das von den Autorinnen wegen angeblich anderer Terminverpflichtungen abrupt beendet wurde, ohne dass ich meine Punkte ausführen konnte, hatte ich den Eindruck, dass der Artikel bereits fertig geschrieben war. Zeugen, Fakten und Informationen haben die ZEIT offenbar nicht interessiert. Zur Freigabe meiner angeblichen Zitate wurden mir im Anschluss an dieses Gespräch nur eine gute Stunde eingeräumt, daher komme ich in dem Artikel letztlich nicht zu Wort. Unverständlich ist für mich, dass die Autorinnen des ZEIT-Artikels zwar aus dem Schreiben meines Anwalts zitieren, eine wesentliche Information aber unterschlagen: Dass es gerade eine rechtliche Auseinandersetzung zwischen einer der beteiligten Personen und mir gibt.

Das angeführte Gespräch mit einer weiteren Autorin des ZEIT-Artikels, Carolin Würfel, fand Anfang 2018 als Gespräch unter Freunden auf einer privaten Geburtstagsparty im kleinen Kreis statt, das heißt entgegen der Darstellung der ZEIT nicht in einem beruflichen Umfeld. Ich stelle mich jedoch gern der öffentlichen Debatte, auch gern in Form einer Fortsetzung des ursprünglich privaten Gesprächs mit Carolin Würfel.

Ehemalige Mitarbeiterinnen der Galerie gaben uns gegenüber an, in den letzten Jahren von Luisa Hommerich, einer der Autorinnen des Artikels, mit ‚suggestiven Fragen‘ und Fragen nach ‚Gossip‘ kontaktiert worden zu sein. Ich versuchte in dieser Zeit mehrmals, Luisa Hommerich zu erreichen, um mich den Fragen zu stellen, auch über einen ihrer ZEIT-Kollegen – keine Reaktion.

Die Autorin recherchierte damals aufgrund eines anonymen Briefes. Obwohl die ZEIT presserechtlich nicht aus diesem anonymen Schreiben zitieren durfte und obwohl seitens der Staatsanwaltschaft gegen die Verfasser:in ermittelt wurde, nutzt die ZEIT dies als Aufmacher.

Die ZEIT schreibt zudem, es hätte eine Strafanzeige gegen mich gegeben. Das stimmt nicht. Ich weiß von keiner Strafanzeige und kann deshalb auch zu diesem Vorwurf nicht Stellung beziehen. Richtig ist, dass ich damals selbst eine Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt habe, um gegen den anonymen Brief vorzugehen und obwohl mir bewusst war, dass aufgrund des darin behaupteten Inhalts auch gegen mich ermittelt werden würde. Die Ermittlungen blieben ergebnislos und wurden eingestellt.

Sämtliches angebliches Verhalten, das mir in dem ZEIT-Artikel vorgeworfen wird, fand laut des Artikels vor fünf Jahren ausschließlich im Nachtleben statt. Die Vorfälle haben definitiv nicht in der beschriebenen Form stattgefunden. Rückblickend kann ich mir aber vorstellen, dass meine ausschweifende und impulsive Art zu feiern, zu tanzen und zu sprechen, die Kombination aus Party oder Nachtclubatmosphäre, überfüllten Räumen, Alkohol, Dunkelheit, meinem schlechten Sehen (seit einem Unfall in meiner Kindheit ist mein rechtes Auge blind, und sehe ich nur 20-30% auf dem linken Auge), dazu geführt haben kann, dass sich Frauen oder auch Männer von mir bedrängt gefühlt oder ich sogar als übergriffig empfunden wurde. Dies kann ich nicht im Konkreten rekonstruieren, aber es scheint mir möglich. Was ich jedoch sicher weiß, ist, dass ich in diesen Momenten niemals absichtsvoll handelte, niemals jemanden gegen seinen Willen geküsst, niemals eine Zurückweisung nicht respektiert, ein Nein nicht akzeptiert habe. Diese Grenze habe ich zu keiner Zeit überschritten.

Sollte ich durch mein Verhalten jemandem in der beschriebenen Form zu nah gekommen sein, ist mir das sehr unangenehm, bedauere ich das zutiefst und möchte ich mich in aller Form entschuldigen.“

