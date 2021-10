Der neue Roman von Jonathan Franzen liegt ab diesem Dienstag in den Buchläden, und das ist erst der Anfang. Dieses Buch mit mehr als 800 Seiten ist der erste Teil einer Trilogie. „Ein Schlüssel zu allen Mythologien“ heißt das Projekt im Ganzen. Den englischen Titel „Crossroads“ hat der Rowohlt-Verlag auch für die deutsche Übersetzung von Bettina Abarbanell beibehalten. Das naheliegende „Kreuzungen“ greift zu kurz, das übertragene „am Scheideweg“ träfe es eher. Doch im Originaltitel steckt wie im Buch auch Musik, der „Cross Road Blues“ des schwarzen Sängers Robert Johnson aus dem Jahr 1936, von der Band Cream 1969 neu aufgenommen. In dem Song fällt das Ich an einer Kreuzung – einem Scheideweg? – auf die Knie und bittet Gott um Gnade. Der Glaube in seinen Ausprägungen, das Bestreben, ein guter Mensch zu sein, aber auch der teuflische Wille zu revoltieren, ziehen sich durch die Geschichten der Figuren.

Jonathan Franzen erzählt lange nach seinen großen Romanen „Die Korrekturen“ und „Freiheit“ wieder von einer Familie mit all ihren inneren Kräften, der Liebe und dem Streit, mit dem, was sie hält und auseinandertreibt. Der Roman besteht aus zwei Teilen. „Advent“ spielt am 23. Dezember 1971, „Ostern“ nach mehr als 500 Seiten führt auf die Feiertage im April 1974 hin. Die Hildebrandts in einer Kleinstadt nahe Chicago stehen gehaltsmäßig und mit ihren Ansichten mitten in der US-amerikanischen Gesellschaft. Das Land führt noch seinen Krieg in Vietnam, befindet sich in Unruhe wegen des Rassismus und des Umgangs mit den Ureinwohnern.

„Crossroads“: Schicksalspunkte der Familie

Zur Handlungszeit sind die Hildebrandts mit ihrer Durchschnittlichkeit in vielerlei Hinsicht an einem Schicksalspunkt angelangt. Russ, zweiter Pfarrer in einer protestantischen Gemeinde, liegt im Clinch mit einem wesentlich jüngeren Kollegen, der die Jugendgruppe „Crossroads“ leitet. Die versammelt sich regelmäßig zu spirituell gedachten Treffen und will einmal im Jahr auf einer Reise nach Arizona Gutes tun in einem Reservat von Navajos. Obwohl das alles mal Russ‘ Idee war, steht er nur noch daneben. Er hat es vermasselt. Erst einmal interessiert er sich für eine junge Witwe, ungeschickt allerdings: „Es war schon schlecht genug von ihm, eine Frau zu begehren, die nicht seine Ehefrau war, aber auch im Schlechtsein war er schlecht.“

Dass seine Kinder Becky und Perry bei Crossroads mitmachen, kränkt Russ tief. Verständlich ist dies, solange Jonathan Franzen aus Russ‘ Perspektive erzählt. Nimmt er aber jene seiner Kinder ein, sieht das ganz anders aus. Die Sichtweisen wechseln, sie überlagern sich an Punkten der Handlung, dann läuft die Erzählung weiter, oder Franzen blickt mit der jeweiligen Figur zurück. Bei „Crossroads“ trägt man Latzhosen, Schlabberpullover, lange Haare, sagt unbedingt die Wahrheit und singt zusammen. Einige setzen die Treffen heimlich trinkend und kiffend fort. Becky, stets rundum beliebt, befindet sich im letzten Highschool-Jahr. Konflikte stürzen auf sie ein, als sie sich von einem jungen Mann zu der Kirchengruppe locken lässt, der als Musiker bewundert wird. Ihr älterer Bruder Clem war immer ihr Seelenverwandter, jetzt ist er zum Studium fort. In seinen Kapiteln geht es um rauschhaften Sex und heftige Debatten um Privilegien. Seine Freundin findet, dass er sich mit der Uni vom Einsatz in Vietnam befreit hat: „Wie grotesk unmoralisch ist es, Arme, Ungebildete und Schwarze da kämpfen zu lassen?“ So steht auch er am Scheideweg.

Der 15-jährige Perry ist hochintelligent; er lebt, was Alkohol und Drogen betrifft, nicht nur weit über seine Alters-Verhältnisse. Den Vater nennt er innerlich „Hochwürden“, die Ironie liest man mit, wie überhaupt viel Ironie, böser Witz, sogar Sarkasmus in diesem Familienpanorama stecken. Perry eckt überall an, auch in der Kirchengruppe gilt er als Störenfried, Verständnis bringt nur seine Mutter ihm entgegen. Das ist Marion, deren düsterer Hintergrund sich bei einer absurd exzessiven Sitzung mit einer Psychotherapeutin offenbart.

Marions Alltag ist der einer braven Pfarrersfrau, neben Haushalt und Kindererziehung isst sie ein bisschen zu viel. Und nun sieht sie, was auch Becky und Perry bemerken, wie ihr Mann um die junge Witwe herumgockelt. Marions Ausflug in die Freiheit erhält tragikomische Züge. Bei alledem wirkt nur der neunjährige Judson in dieser Familie unschuldig rein.

Im Kern geht es um Gut gegen Böse

Obwohl die Kirche der zentrale Ort des Romans ist, liegen dessen moralische und soziale Koordinaten außerhalb der Institution: Es sind jene, die eine Familie, ein Viertel, eine Gesellschaft zusammenhalten oder auseinandertreiben können. Jung gegen Alt, Arm gegen Reich, egoistisch gegen sozial oder einfach, die Frage stellt sich sogar im Innern des Einzelnen: Gut gegen Böse. Jonathan Franzen kommt in seiner Erzählweise den Figuren so nahe, dass man wie sie denken kann. Während die Perspektiven wechseln, verschränken sich die Ansichten und Gefühle, denn das Leben ist kompliziert, nicht planbar.

Die Jugend enthält so viele Herausforderungen, und was trägt erst das Leben mit Kindern in sich: Verantwortung, Sorgen, Enttäuschungen. Die Gerechtigkeit in der Gesellschaft, hier vielfach angesprochen, muss ihre Entsprechung eben auch in der Familie finden. Jonathan Franzen, der zuletzt mehrfach in seinen Essays auf unsere gedankliche Teilnahme an den Konflikten dieser Welt drängte, bleibt ein grandioser Erzähler. Es stimmt sehr froh, dass dieser Roman noch zwei Fortsetzungen finden wird.

Jonathan Franzen: Crossroads. Roman. Aus dem Englischen von Bettina Abarbanell. Rowohlt, Hamburg 2021. 832 Seiten, 28 Euro.