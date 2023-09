Berliner Zeitung: Chefkorrespondent Harry Nutt für Michael-Althen-Preis nominiert

Harry Nutt, Chefkorrespondent der Berliner Zeitung, ist mit seinem Essay über den Berliner Stadtpark für den Michael-Althen-Preis nominiert, den die Frankfurter Allgemeine Zeitung seit 2012 einmal im Jahr vergibt. Das teilte die FAZ mit. Die Jury, nämlich Elena Witzeck, Feuilletonredakteurin der FAZ, und Adam Soboczynski, Literaturchef der Zeit, hat die Shortlist zusammengestellt.

Insgesamt sind zehn Texte nominiert, die aus 80 Einsendungen ausgewählt worden sind. Harry Nutt stellt in seinem Text „Görlitzer Park: Die Konsumenten sind auch Täter“ anlässlich der Gewalt im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg die Frage, ob Konzept und Geschichte des Berliner Stadtparks an ihr Ende gelangt sind. Er ist im August in der Berliner Zeitung erschienen.

„Gewürdigt werden soll eine Form der Kritik, in der analytische Schärfe und Emotion einander bedingen und ergänzen“, schrieb der FAZ-Redakteur Claudius Seidl, als der Preis eingeführt wurde. Die FAZ erinnert mit der Auszeichnung an ihren 2011 verstorbenen Filmkritiker Michael Althen. Der Preis wird Ende November im Deutschen Theater in Berlin verliehen.