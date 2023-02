„Jüdische Ossis“: Wochenendfestival im Hans-Otto-Theater Mit einem Wochenend-Festival will das Potsdamer Hans-Otto-Theater am 11. und 12. März einen Blick auf die weitgehend unerzählte Geschichte der Juden in der D... dpa

Potsdam -Mit einem Wochenend-Festival will das Potsdamer Hans-Otto-Theater am 11. und 12. März einen Blick auf die weitgehend unerzählte Geschichte der Juden in der DDR werfen. Unter dem Titel „Jüdische Ossis“ geht es zum einen um die Erfahrungen der jüdischen Remigranten nach dem Zweiten Weltkrieg, die oft aus kommunistischer Überzeugung in die DDR zogen und dort in den 50er Jahren in die Mühlen einer politischen Säuberungswelle gerieten. Aber es gehe auch um die Perspektiven der Juden, die seit der Wende meist aus Osteuropa einwanderten, sagte Intendantin Bettina Jahnke am Donnerstag bei der Vorstellung des Programms.