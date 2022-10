Jüdisches Theaterschiff „Goldberg“ startet in Potsdam Nach drei Stationen an Spree und Havel in Berlin legt das Jüdische Kultur- und Theaterschiff „MS Goldberg“ erstmals in Brandenburg an. Von Donnerstag an bis ... dpa

ARCHIV - Das Jüdische Theaterschiff "MS Goldberg". Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Potsdam -Nach drei Stationen an Spree und Havel in Berlin legt das Jüdische Kultur- und Theaterschiff „MS Goldberg“ erstmals in Brandenburg an. Von Donnerstag an bis Ende November werden auf dem ehemaligen Güterschiff im Yachthafen Potsdam Filmvorführungen, Theater, Konzerte und Lesungen geboten, wie Intendant Peter Sauerbaum berichtete. Gestartet wird das Programm mit einer Stummfilm-Trilogie: Bis Samstag sind Paul Wegeners „Der Golem“, Friedrich Wilhelm Murnaus „Nosferatu“ und Fritz Langs „Der müde Tod“ zu sehen.