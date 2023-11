Judith Butler und Deutschlands progressive Linke: Sie lassen sich zu Gewalt verführen

Im Jahr 1870 warnte Natalja Herzen, die Tochter des im Exil in Genf lebenden russischen Publizisten und Reformers Alexander Herzen, ihren Vater davor, den aus Russland geflohenen und in Genf Exil suchenden Revolutionär Sergei Netschajew als Gast aufzunehmen. In einer Zeit, als in Europa und in Russland die Unterdrückung großer Teile der Bevölkerungen zahlreiche sozialistische und anarchistische Strömungen und Bewegungen hervorgebracht hatte, durchschaute Natalja Herzen Netschajew sofort. Er sei der neue Typ des Revolutionärs, schrieb sie, für den jedes Mittel erlaubt sei, wenn es dem Ziel diene.

Als Schüler des Anarchisten und Theoretikers Bakunin hatte Netschajew sich von seinem Lehrer, der Gewalt gegen Menschen zumindest hinterfragte, losgesagt; er war, so könnte man sagen, der erste reale Praktiker der nahenden Revolution. Zum Zeitpunkt seiner Ankunft in Genf hatte er bereits den Mord an dem Studenten Ivan Ivanow begangen, der Mitglied seines revolutionären Zirkels gewesen war und seine Theorie vom politischen Nihilismus abgelehnt hatte.

Dostojewski beschreibt diesen Mord im Roman „Die Dämonen“, sein Revolutionär Werchowenskij rechtfertigt das Töten für die Sache frei nach dem Satz: „Wenn es keinen Gott gibt, dann ist alles erlaubt.“ Netschajew wurde mit seiner realen Tat zu einem Bindeglied: War er der geistige Sohn Bakunins, so kann man ihn als geistigen Vater Lenins und der Bolschewiki betrachten, für die wenige Jahrzehnte später Terror und Mord als politische Mittel zum Standard wurden. Die sozialistische Variante des politischen Nihilismus war geboren, die zweite große Ideologie neben dem Nazismus, die die Welt verändern sollte.

Foto: Irma Fadhila Zum Autor Matthias Nawrat wurde1979 in Opole geboren. Er studierte Biologie, danach literarisches Schreiben. Er veröffentlichte Erzählungen, Essays, Auszüge aus seinem Tagebuch und die Romane „Wir zwei allein“ (2012), „Unternehmer“ (2014), „Die vielen Tode unseres Opas Jurek“ (2015), „Der traurige Gast“ (2019) und „Reise nach Maine“ (2021). Er wurde u.a. mit dem Literaturpreis der Europäischen Union ausgezeichnet. 2023 erhielt er den Fontane-Literaturpreis. Er lebt in Berlin.

Westliche Sympathisanten des Kommunismus

Die westliche Linke befand sich lange, noch in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg, in einer geistigen Situation, die den Terror – zu diesem Zeitpunkt längst Staatsterror, der Millionen von Menschen im Dienst des angeblichen Kampfes der Unterdrückten im Gulagsystem gezielt durch Arbeit auslöschte oder durch Folter in Gefängnissen ermordete – entweder ignorierte, relativierte oder sogar rechtfertigte.

Als der polnisch-jüdische Schriftsteller und Publizist Gustaw Herling-Grudziński, der im Exil in Neapel lebte und zu Beginn des Krieges nur knapp ein sowjetisches Arbeitslager überlebt hatte, um später bei Monte Cassino gegen die Nazis zu kämpfen, in den 1950er-Jahren eines der besten und eindrücklichsten Zeugnisse des sowjetischen Massenterrors mit dem Titel „Welt ohne Erbarmen“ schrieb, das zunächst 1951 in den USA auf Englisch mit einem Vorwort von Bertrand Russell publiziert wurde, waren in Frankreich, einem der wichtigen Zentren der westlichen Linken, nur wenige auf seiner Seite – die französischen Kommunisten um Jean-Paul Sartre glaubten entweder nicht, dass Herling-Grudziński die Wahrheit schrieb oder kritisierten ihn, weil er eine an sich gute Sache (den Kommunismus) in Verruf brachte.

Kein Verlag wollte in Frankreich das Manuskript annehmen, das Buch kam dort erst 1985 heraus, in Deutschland immerhin 1953. Zwar überzeugte Alexander Solschenizyns „Archipel Gulag“ die westlichen Sympathisanten des Kommunismus ab 1973 allmählich von der Unmenschlichkeit des sowjetischen Systems. Aber auch dann immunisierten einige ihre eigene Ideologie noch durch ein koloniales Denken, gegen das sie auf globaler Skala eigentlich anschrieben, indem sie erklärten, die slawischen Völker seien eben schon Teil einer östlichen Zivilisation, in der die demokratischen Traditionen nicht so tief verwurzelt seien wie im Westen, weshalb der Kommunismus hinter dem Eisernen Vorhang notgedrungen ein anderer sei, als er im Westen sein könne.

Ausschreitungen in Berlin während einer pro-palästinensischen Demonstration. Paul Zinken/imago

Antisemiten gehen in Berlin auf die Straßen

Es gibt eine enge Verbindung zwischen dem Wunsch nach einer „besseren Welt“ und dem Terror. Das ist heute nicht anders. Dass rechte Parteien Terror und politisch motivierte Straftaten in Deutschland und in anderen europäischen Ländern relativieren, ist mehr als offensichtlich. Auch die AfD behauptet ja, ein „besseres“ Deutschland errichten zu wollen. Nach den fremdenfeindlichen Morden in Hanau oder vor der Synagoge in Halle haben viele ihrer Anhänger das Töten und den Terror schnell als Taten verwirrter Einzelner deklariert, nicht aber als Folge einer politischen Ideologie. Eine unerträgliche Denkfigur, die die muslimische wie die jüdische Bevölkerung Deutschlands, schwarze oder queere Menschen oder Menschen anderer Minderheiten in Angst und Schrecken versetzt und alle Bürger in diesem Land endlich aufwecken müsste.



Aber auch die progressive Linke im Westen unserer Tage tut sich offenbar schwer damit, Terror als Ausdruck einer menschenverachtenden Praxis zu verurteilen. Die bestialischen Terrorakte der Hamas gegen die Bevölkerung Israels und ihren Aufruf zur Ermordung aller Juden abzulehnen, gelingt ihr nicht.

Im Gegenteil: Am „Tag des Zorns“, der von der Hamas aufgrund der militärischen Reaktion Israels auf den bestialischen Angriff ausgerufen wurde, gingen viele der Menschen, die sich heute im Westen der progressiven Linken zurechnen, sogar mit den zu Gewalt aufrufenden Antisemiten auf die deutschen und europäischen Straßen. Die Kennzeichnung von Wohnungen jüdischer Menschen in Berlin oder den versuchten Anschlag auf eine Berliner Synagoge verurteilten sie höchstens in einem Nebensatz, bevor dann stets die Rechtfertigung solcher Taten durch den „Freiheitskampf“ der Palästinenser im Gazastreifen folgte, und danach die Umdeutung des Kampfes Israels gegen die Hamas als angeblich geplanten Genozid an der zivilen palästinensischen Bevölkerung.

Angriffe auf Israel werden als gerecht umgedeutet

Wir erleben derzeit möglicherweise einen zentralen Moment in der Geschichte der westlichen Linken, ähnlich wie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, als sie nicht so recht wusste, wie sie ihre kommunistische Theorie mit der Praxis der Sowjetunion in Einklang bringen konnte. Ihre Anhänger sind heutzutage geschult durch so wichtige theoretische Errungenschaften wie die Postkoloniale Theorie und die Genderstudies.

Diese Theorien haben uns die Einsicht gebracht, dass der weiße patriarchale Westen nach wie vor stets der Bevorteilte einer globalen Ungerechtigkeitsstruktur ist und viele seiner dem Wortlaut nach humanistischen Forderungen in Wahrheit nur seine globale und lokale Machtposition verschleiern sollen. Viele der westlichen progressiven Intellektuellen kämpfen angesichts der Tausenden unschuldigen zivilen Opfer des brutalen, nihilistischen Terrorangriffs der Hamas in Israel daher zwar mit der Gewissensfrage, ob Terror an sich jemals gerechtfertigt sein könne.

Einige haben den Angriff jedoch längst und ohne Umschweife umgedeutet (oder wie Judith Butler es so euphemistisch nennt: „kontextualisiert“) in einen schlimmen, aber hinnehmbaren Befreiungsakt gegen einen Kolonialherren – so schaffen sie es, die kognitive Dissonanz aufzulösen, die dadurch entsteht, dass ihre Hoffnung auf eine gerechte, gewaltfreie Welt kollidiert mit der Gewalt, die die Hamas, angeblich im Namen aller Palästinenser, im Namen des gerechten Ziels einsetzt.

Die Familie eines israelischen Soldaten trauert bei seiner Beerdigung. Debbie Hill/imago

Hamas will die Götterdämmerung für alle Juden

Die Gewalt der Hamas muss, so lautet der Gedankengang, gerechtfertigt sein, da das Ziel ein gerechtes ist. In den Augen dieser Strömung der westlichen Linken ist der israelische Staat, der wohlbemerkt einen Staat von Geflüchteten vor der schlimmsten Form von industriellem Massenterror und -mord der Menschheitsgeschichte darstellt und seit seiner Gründung ununterbrochen mit Terrorangriffen und der Leugnung seiner Existenzberechtigung durch islamische Fundamentalisten zu kämpfen hat, bereits umgedeutet in einen weißen Kolonialstaat von westlichen Privilegierten, der sich nicht einfach gegen eine Existenzbedrohung wehrt, sondern im Gegenteil selbstherrlich Gewalt und Herrschaft ausübt.

Die Argumentation ist eine strukturell antisemitische: Es sind das Kapital und eine globale westliche Weltverschwörung der Vermögenden, die Israel in seine Machtposition bringen und so die Vorherrschaft des westlichen Kapitals auf dem Planeten zementieren. In dieser Argumentation ist der historische Zionismus nicht etwa der verzweifelte Versuch eines Volkes, das seit Jahrhunderten unterdrückt und von Auslöschung bedroht wird, endlich einen sicheren Hafen irgendwo auf der Welt zu finden, sondern ein westlicher Herrschaftsakt.



Dass die Situation der zivilen Bevölkerung im Gazastreifen und im Westjordanland unhaltbar ist, steht auch für viele Israelis außer Frage. Das Leid der Menschen in Gaza, das durch die Hamas gezielt als Kriegsstrategie mithervorgerufen wird, damit sich die Front gegen Israel vergrößern und radikalisieren möge, ist schrecklich.

Die Situation der arabisch-palästinensischen Bevölkerung in Israel, auch im Westjordanland, ist die von Bürgern zweiter Klasse, auch dagegen protestiert eine große Zahl von liberalen Israelis im eigenen Land und weltweit schon lange. Dass die Palästinenser einen eigenen Staat brauchen, in dem sie ein Leben in Würde und Selbstbestimmung leben können, steht außer Frage. Aber man sollte sich keinen Augenblick täuschen und glauben, die Hamas sei eine Befreiungsorganisation, die einfach nur besonders ausgeklügelte und „verzweifelte“ Mittel einsetze wie einst David gegen Goliath.

Zerstörung in Gaza City Omar Ashtawy/imago

Sie ist eine Organisation, die explizit zum Mord an allen Juden weltweit aufruft. Der Hamas ist nicht etwa das Wohl der palästinensischen Bevölkerung das erste und wichtigste Anliegen. Wäre dem so, dann würde sie die Menschen in Gaza nicht als Schutzschilde benutzen, ihre Kommandozentralen nicht in Wohngebieten oder der Nähe von Krankenhäusern errichten, sie würde ihre Kämpfer als solche kennzeichnen, sie würde auch nicht von den UN finanzierte Wasserleitungen ausgraben und sie zu Bomben umbauen.

Der Gegenangriff Israels und seine Folgen werden durchaus ins Kalkül der Hamas einbezogen, denn ihr ist an einer endgültigen Konfrontation in der Region gelegen, einer Götterdämmerung für die Juden dieser Welt, ungeachtet der zivilen Opfer auf beiden Seiten. Die Errichtung eines palästinensischen Staates durch Verhandlungen und die Koexistenz eines solchen mit einem israelischen Staat liegen nicht in ihrem Interesse.

Der Terror der Hamas wird rechtfertigt

Die Täter-Opfer-Umkehr nach dem bestialischen Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023, die von der Hamas als Erzählung verbreitet und mit Fake News unterfüttert wird, haben Menschen im Westen bereits bereitwillig in ihre Narrative aufgenommen, so etwa Teile der Fridays-for-Future-Bewegung. Diese Erzählung fällt auf fruchtbaren Boden bei vielen linken Intellektuellen, deren Denken durch die Postkoloniale Theorie geprägt ist und die den Nahostkonflikt in diesem Lichte betrachten.

In Judith Butlers Forderung, man müsse die Gewalt der Hamas, so schrecklich sie sei, „kontextualisieren“ und den Rahmen berücksichtigen, innerhalb dessen diese Gewalt ausgeübt wird, der nämlich durch Israels Gewalt gegen die palästinensische Zivilbevölkerung vorgegeben sei, schimmert sofort die Argumentationslogik eines unendlichen Regresses auf.

Denn die von Israel ausgeübte Gewalt kann man ja wiederum „kontextualisieren“, indem man auf die vorhergehenden Terroranschläge der Hamas oder der Hisbollah in den letzten Jahren verweist. Und diese kann man mit der ihnen vorausgegangenen Gewalt Israels gegen die palästinensische Bevölkerung „kontextualisieren“, und diese wiederum mit den ihr vorausgegangenen Terroranschlägen aus Gaza und dem Libanon und so weiter.

Dieser Regress endet für die meisten arabischen Staaten und den Iran, aber auch für die Anhänger der progressiven Linken, von Anfang an bei der „Ursünde“, nämlich der Errichtung des Staates Israel mithilfe der britischen Besatzungsmacht in Palästina im Jahr 1948, die gegen den Willen der in der Region ursprünglich lebenden palästinensischen Bevölkerung und der umliegenden arabischen Staaten stattfand. In diesem Licht ist jede Gewalt, und sei sie auch gegen Unschuldige gerichtet, ein zwar bedauerlicher, aber am Ende gerechtfertigter und gerechter Akt.



Es ist dieser ein historischer Moment, der für die progressive Linke den Terror der Hamas letztlich rechtfertigt, „kontextualisiert“.

Ein israelischer Soldat geht an zerstörten Häusern im Kibbuz Kfar Aza vorbei. Ilia Yefimovich/dpa

Die neue Linke: Zersetzerin eines Vertrauens in die Demokratie?

Für die auf der ganzen Welt lebenden jüdischen Menschen bedeutet dies eine Katastrophe. Auf den Straßen Berlins begrüßen ausgerechnet Linke, die sich sonst für den Schutz von Minderheiten einsetzen, gewaltbereite antisemitische Mobs. Sie zersetzen, ähnlich wie rechte Aktivisten in den sozialen Medien, das Vertrauen in die Demokratie, indem sie den Staat als undemokratisch zu entlarven vorgeben, weil er diesen gewaltbereiten antisemitischen Mob mithilfe von Polizeieinsätzen zu bändigen versucht. Sie verbreiten mediale Inhalte, die von der Hamas ins Netz gestellt werden.

Die Bolschewiki, angeführt von Lenin, stellten Anfang des 20. Jahrhunderts eine kleine Gruppe innerhalb zahlreicher sozialistischer Bewegungen in Russland dar. Was sie erfolgreich machte, war ihre Gewaltbereitschaft und Lenins Fähigkeit, eine effektive Diktaturverwaltung zu errichten. Was sie ihrer eigenen Bevölkerung antaten, als sie schließlich an die Macht gelangten, ist unvorstellbar. Was der IS seiner eigenen Bevölkerung angetan hat, sobald er sein Kalifat errichtet hatte, oder wie der Iran vermittels der „Revolutionswächter“ die eigene Bevölkerung unterdrückt, sind zwei weitere Beispiele dafür, was passiert, wenn man Terror und Radikalismus als Mittel der „Befreiung“ nicht von Grund auf ablehnt.

Will die westliche progressive Linke nicht zur Zersetzerin eines Vertrauens in die Demokratie werden, so wie die Rechte es längst ist, sollte sie sich an die eigene Geschichte erinnern und an die Verführung, die von Gewalt ausgeht, weil sie als ein schnelles und effektives Mittel zur Erreichung eines gerechten Ziels erscheint, während demokratische Prozesse oft langsam und mühsam vonstattengehen. „Die Gerechtigkeit entflieht aus dem Lager des Siegers“, schrieb Simone Weil in „Schwerkraft und Gnade“. Dieser Satz sollte der israelischen Regierung beim Gegenschlag gegen die Hamas im Gazastreifen eine Mahnung sein. Aber der entfesselte gewaltbereite Antisemitismus weltweit ist ein erstes Anzeichen dieser Flucht der Gerechtigkeit auch aus dem Lager der Linken.



