Jüdisch in der DDR: Eine Reise zu den „kaputtgegangenen Träumen“ der Eltern

Ein Foto, das zeigt, wie kompliziert es war, mit den Juden und der DDR, hängt im dritten Raum der Ausstellung. Man erkennt eine Person auf dem Bild sofort, man hätte sie hier nicht erwartet. Jassir Arafat, den Palästinenserführer, er trägt sein Tuch auf dem Kopf und eine Sonnenbrille. Das Foto ist von 1976, Arafat noch nicht Friedensnobelpreisträger, sondern ein erbitterter Feind Israels. Er fasst nach dem Kopf eines Mädchens, seine Hände liegen auf ihrem dunklen Haar. Das Mädchen ist Marion Brasch.

Marion Brasch ist Tochter von Kommunisten, ihr Vater Horst ist ein hoher Funktionär der SED. Sie ist Schwester von widerspenstigen Künstlern, ihr Bruder Thomas wird im Jahr des Fotos nach West-Berlin ausreisen. Marion ist 15 Jahre alt. Und Jüdin. Ihre Eltern haben den Holocaust, dessen Ende damals gerade 30 Jahre her ist, im Exil in Großbritannien überlebt.

Jemand hatte ausgerechnet das jüdische Mädchen eingeladen, eine Rede zu halten, als Arafat Ost-Berlin besuchte. Das wirke heute grotesk, sagt Marion Brasch. Und trotzdem, die Fotos von diesem Tag gehören zu ihren „Lieblingskinderbildern“. Als Kuratorinnen vom Jüdischen Museum Berlin vor drei Jahren begannen, nach Zeitzeugen und nach Objekten zu suchen, die vom jüdischen Leben in der DDR erzählen, und dabei auch die berühmte Familie Brasch in den Blick nahmen, suchte Marion Brasch die Bilder raus.

Marion Brasch begrüßt Palästinenserführer Jassir Arafat 1976 in Ost-Berlin. Emmanuele Contini

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Wie lebten Juden in der DDR, einem Staat, der Israel zu einem seiner schlimmsten Feinde erklärte? In dem Religion als Opium für das Volk galt? Der zwar die Opfer des Faschismus ehrte, die Erinnerung an sie wachhielt, dabei aber in erster Linie stets die kommunistischen Opfer meinte?



Die Ausstellung, die am Freitag öffnet, versucht das zu ergründen. Indem sie vor allem Menschen zu Wort kommen lässt, die als Juden in der DDR gelebt haben. Auf ganz verschiedene Weise, mit all ihren Widersprüchen. Staatsnah, staatskritisch. Religiös, weit weg von der Religion. „Akteurszentriert“, nennt die Kuratorin Theresia Ziehe das Grundprinzip der Schau. Keine der drei Frauen, die die Ausstellung zusammengestellt haben, ist in der DDR aufgewachsen. Vielleicht ist das sogar ein Vorteil gewesen. In jedem Fall wünscht man sich, dass viel öfter so von der DDR erzählt würde, wie sie es tun.

Die Kuratorinnen haben einen Aufruf in Zeitungen setzen lassen, nach Zeitzeugen gesucht, sie haben „sehr, sehr viele Gespräche“ geführt, sagt Ziehe. Ihr sei dabei vor allem eins aufgefallen: „eine große Ernsthaftigkeit“. Es gab kein Geplänkel, kein Drumherumgerede. „Es ging immer um etwas.“

Die Ausstellung erzählt von den Anfängen, der Rückkehr von Juden in die sowjetische Besatzungszone. Es kamen vor allem die, die ein neues, ein anderes Deutschland aufbauen wollten. Kommunisten. „Ein anderes Land“ ist auch der Titel der Ausstellung. Es kamen Juden, die Lager überlebt hatten – auch die Lager Stalins. Es blieben aber auch Juden in der DDR, die in Verstecken überlebt hatten.

Anfangs waren Juden noch deutlich sichtbar im öffentlichen Gedenken, das zeigt eine Wand mit beeindruckenden Fotos, die Abraham Pisarek zwischen 1945 und 1948 gemacht hat, bei Gedenkmärschen für die Opfer des Faschismus zwischen den Trümmern Berlins. Unter den Teilnehmern sind Gruppen, die Schilder mit sich führen, auf die Davidsterne gemalt sind, auf denen der Name des jüdischen Sportvereins Hakoah steht. Oder nur ein Wort, in Großbuchstaben: „Sternträger“.

Eine Menora aus dem VEB Wohnraumleuchten, die dem Jüdischen Kulturverein in Ost-Berlin gehörte Emmanuele Contini

Wie viele Juden in der DDR lebten, kann niemand sagen. Es gab acht Gemeinden, die größte in Ost-Berlin, der Stadt ist ein ganzer Ausstellungsraum gewidmet. In einer Vitrine liegt das Messer, mit dem Károly Timár aus Ungarn die Tiere für die koschere Fleischerei in der Eberswalder Straße schächtete. Timár reiste dafür jedes Mal extra an. In der Fleischerei kauften auch Mitarbeiter von Botschaften gern ein – aus Ländern, in denen die Regeln des Islam galten. Ihr Andrang war so groß, dass schließlich ein Tag festgelegt wurde, der den jüdischen Kunden vorbehalten war.

Blicke in den jüdischen Alltag wechseln sich mit Blicken in Biografien ab. Die Zeitzeugen kommen in Zitaten und Audioinstallationen zu Wort. Manchmal verbinden sich Objekt und Lebensgeschichte. Im Raum, der den anderen sieben Gemeinden – Dresden, Erfurt, Halle, Karl-Marx-Stadt, Leipzig, Magdeburg, Schwerin – gewidmet ist, steht eine kleine Figur aus Keramik. Eine alte Frau, die Schultern leicht nach vorn gebeugt, in einem blauen Kleid, darüber eine Kette mit Davidstern.

Die Keramik zeigt Henriette Schmager, eine Pensionswirtin, die den Holocaust überlebte, weil jemand sie auf einem Schiff versteckte. Als in den 1980er-Jahren ihr 90. Geburtstag anstand, wollte die DDR ihre Beziehungen zu den USA verbessern. Unter anderem, indem man das jüdische Leben im Staat hervorhob. Die alte Dame bekam eine Feier ausgerichtet, die einem Staatsakt ähnelte. Und sie völlig überforderte.

Es blieb kompliziert, bis zum Ende der DDR. Es gab Jahre, in denen es für viele Juden kaum auszuhalten war. Nach dem Slánsky-Prozess etwa. Ende 1952 gab es in Prag einen stalinistischen Schauprozess gegen 14 Mitglieder der Kommunistischen Partei, darunter elf Juden. Die meisten der Angeklagten wurden hingerichtet. Die antisemitische Hetze, die den Prozess begleitete, war enorm, auch in der DDR. Eine große Fluchtwelle unter Juden setzte ein.

Im Jahr 1987 fotografierte Mathias Brauner die Ruinen der Neuen Synagoge in der Oranienburg Straße. Emmanuele Contini

In der Ausstellung sind die hölzernen Ski von Werner Kussy zu sehen, dessen Familie ihre Flucht als Wintersportreise tarnte. Kussy hatte mehrere Konzentrationslager überlebt, war nach Dresden zurückgekehrt, in die Stadt seiner Geburt, hatte sich dort in der kleinen Gemeinde engagiert. Nun hatte er wieder Angst um sein Leben und das seiner Familie. Sie flohen nach West-Berlin, dann in die USA, die Ski nahmen sie mit.



Was soll man nun denken, wenn man die Ausstellung gesehen hat? Das fragt ein Journalist bei der Pressekonferenz vor der Eröffnung am Mittwoch. Warum halten sich die Kuratorinnen so mit Interpretationen zurück?

Es antworten vier der Zeitzeugen, die zur Ausstellung beigetragen haben und zur Pressekonferenz gekommen sind. Alle bedanken sich bei den Ausstellungsmacherinnen. Dafür, dass ihnen zugehört wurde. Anstatt sie zu bewerten, einzuordnen. Renate Aris, die zur winzigen Gemeinde in Karl-Marx-Stadt gehörte, dort damit rang, einen jüdischen Alltag leben zu können, fragt zurück: „Wissen Sie, wie oft ich die Frage gestellt bekomme, ob es uns überhaupt gab in der DDR?“ Ruth Zadek sagt, es sei nicht so einfach, mit der eigenen Geschichte und der ihrer Familie nun hier zu sitzen. Auch mit den Träumen der Eltern, die „kaputtgegangen“ sind.

Ruth Zadek ist auf dem Foto zu sehen, mit dem das Museum für die Ausstellung wirbt. Als jüdisches Kind, sie sagt: „als Berliner Pflanze“, an der Hand ihrer selbstbewussten Mutter, im Sonnenschein auf der Stalinallee. Ihr Vater Gerhard Zadek hatte im jüdischen Widerstand gegen die Nationalsozialisten gekämpft, war vor ihnen geflohen, dann war auch er zurückgekehrt, um die DDR mit aufzubauen. Sie sei sehr bewegt, dass ausgerechnet das Dia ihrer Familie ausgewählt wurde, um für diese Ausstellung zu werben, sagt Ruth Zadek. Sie klingt, als könne sie es selbst noch kaum glauben.



Ein anderes Land – Jüdisch in der DDR. Jüdisches Museum Berlin, 8. September 2023 bis 14. Januar 2024, täglich 10 bis 19 Uhr. Eintritt acht Euro, es müssen Zeitfenstertickets gebucht werden. Ein Katalog zur Ausstellung ist bei Ch.Links erschienen (271 Seiten, 28 Euro). Informationen unter www.jmberlin.de