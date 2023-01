Jugendkulturkarte: Ins Berghain kommt man mit diesen 50 Euro nicht

Berlin schenkt allen 18- bis 23-Jährigen 50 Euro für Besuche in Kinos, Theatern und Clubs. Am 1. Februar geht es los mit der Jugendkulturkarte.

Ab morgen geht’s los! Alle Berlinerinnen und Berliner zwischen 18 und 23 können sich ab dem 1. Februar 2023 ihre Jugendkulturkarte in einer von 40 Berliner Bibliotheken abholen. Sie müssen sich lediglich vorher auf www.jugendkulturkarte.berlin online registrieren. Dann steht ihnen damit ein Guthaben von 50 Euro zur Verfügung, das sie bis zum 30. April in vielen Berliner Kultureinrichtungen dieser Stadt einlösen können. Man braucht dafür keinen deutschen Pass, nur einen Wohnsitz in Berlin, es kann auch der Zweitwohnsitz sein.

Rund 200 Institutionen machen mit, darunter Kinos, Theater, Museen und sogar Clubs. Ritter Butzke etwa, Gretchen und das SchwuZ in Neukölln. Das Berghain ist allerdings nicht dabei. Praktisch alle großen Berliner Theater machen mit und auch die Opernhäuser. Die Jugendkulturkarte ist ein Geschenk, das seine positive Wirkung in mindestens zwei Richtungen entfalten wird. Es ist einerseits eine Art Trostpflaster für die pandemiegebeutelte Corona-Jugend und andererseits eine Art Finanzspritze für die ebenfalls coronageschädigte Berliner Kulturszene. Initiiert hat die Jugendkulturkarte die Senatsverwaltung für Kultur.