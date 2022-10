Julia Roberts im Academy Museum als „Ikone“ geehrt Promi-Schaulaufen in Hollywood: Bei einer Gala im neuen Filmmuseum in Los Angeles gab sich etliche Stars die Ehre. dpa

Julia Roberts bei der Gala im Academy Museum of Motion Pictures. Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Los Angeles -Großes Star-Aufgebot im Academy Museum in Los Angeles: George und Amal Clooney, Eddie Redmayne, Jessica Chastain, Glenn Close, Emma Stone und Selena Gomez waren in der Nacht zum Sonntag unter den vielen Promi-Gästen bei der zweiten Ehren-Gala in dem 2021 eröffneten Museum.