„Jurassic Park“-Star Sam Neill: Habe an Blutkrebs gelitten Als Paläontologe bei „Jurassic Park“ erlangte Sam Neill weltweit Berühmtheit. In einem Interview erzählt der Schauspieler von seiner Blutkrebs-Erkrankung und... dpa

ARCHIV - Schauspieler Sam Neill hat während der Promotion-Tour für seinen Film «Jurassic World Dominion» zum ersten Mal Symptome seiner Krankheit bemerkt. Dan Himbrechts/AAP/dpa

London -Hollywood-Schauspieler Sam Neill (75), bekannt aus dem Blockbuster „Jurassic Park“, hat an Blutkrebs gelitten. Das sagte der Neuseeländer in einem veröffentlichten Interview in der britischen Zeitung „Guardian“.