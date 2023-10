Dreißig Jahre nach dem Filmstart von Steven Spielbergs „Jurassic Park“ kommt die davon inspirierte Saurier-Ausstellung „Jurassic World: The Exhibition“ ab Dezember nach Berlin, dies meldet die Explorado Group und teilt mit, dass der Vorverkauf am Freitag beginnt. Demnach wird die Ausstellung in der Expohalle Urban Banks in den Rathenau-Hallen zu sehen sein. Bei der letzten Station in Köln waren alle Tickets ausverkauft, insgesamt haben bereits über fünf Millionen Besucher die Ausstellung gesehen, die durch die ganze Welt tourt.

„Jurassic World“ ist den Angaben nach eine familienfreundliche Ausstellung, die abwechslungsreiche Themenbereiche sowie lebensgroße animierte Modelle von Brachiosaurus, Velociraptoren, Tyrannosaurus Rex und „Bumpy“ aus der beliebten Zeichentrickserie „Jurassic World: Neue Abenteuer“ bietet.



Die Ticketpreise beginnen ab 17,50 Euro für Kinder (ab drei Jahre) und 23,50 Euro für Erwachsene (ab 16). Ab sofort können sich Fans auf der Website www.jurassicworldexhibition.de für den Presale registrieren, der am 6. Oktober um 10 Uhr exklusiv auf www.ticketmaster.de startet. Registrierte Fans haben exklusiv die Möglichkeit, die Tickets im Presale zu sichern. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am 9. Oktober.