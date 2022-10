Jury spricht Spacey von Vorwürfen sexueller Übergriffe frei Seit Jahren sind Vorwürfe sexueller Belästigung gegen den Hollywood-Star öffentlich; seine Karriere hat Schaden genommen. Er weist die Vorwürfe zurück - und ... dpa

US-Schauspieler Kevin Spacey (M) verlässt das Gerichtsgebäude in New York. Andres Kudacki/AP/dpa

New York -Eine US-Jury hat den Hollywood-Star Kevin Spacey in einem Zivilprozess von den Vorwürfen sexueller Übergriffe freigesprochen. Spacey (63) habe den Schauspieler Anthony Rapp (50) 1986 nicht sexuell belästigt, entschieden die Geschworenen nach Angaben des Gerichts in New York. Die aus elf Menschen bestehende Jury hatte sich zuvor rund anderthalb Stunden beraten. Der Fall zog viele weitere Vorwürfe nach sich und brachte Spaceys Karriere ins Wanken.