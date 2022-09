Jutta Wachowiak mit Preis der Defa-Stiftung geehrt Die Stiftung einstiger staatseigener DDR-Filmbetriebe will mit den Preisen das Kinoerbe der DDR bewahren. Für ihr Lebenswerk erhält die Schauspielerin Jutta ... dpa

Schauspielerin Jutta Wachowiak freut sich bei der Preisverleihung der DEFA-Stiftung über ihre Auszeichnung. Sie erhält den mit 10.000 Euro dotierten Preis für das künstlerische Lebenswerk. Monika Skolimowska/dpa

Berlin -Die Schauspielerin Jutta Wachowiak ist mit dem Preis der Defa-Stiftung für das künstlerische Lebenswerk ausgezeichnet worden. Die 81-Jährige erhielt die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung bei einer Preisgala am Freitag in der Berliner Akademie der Künste. Die Stiftung der einstigen staatseigenen DDR-Filmbetriebe sieht die Bewahrung des Kinoerbes der DDR als eine ihrer Hauptaufgaben. Sie vergab Preise in Höhe von insgesamt 40.000 Euro.