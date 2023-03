Kanadischer Pianist will häufiger in Deutschland spielen Der Musiker Michael Kaeshammer stammt aus Offenburg. Seit langem lebt er über 8000 Kilometer entfernt an Kanadas Westküste. Für Konzerte kommt er nach Deutsc... dpa

Offenburg -Der in Kanada lebende Pianist und Sänger Michael Kaeshammer will künftig häufiger in seiner deutschen Heimat spielen. Das Publikum sei sehr aufgeschlossen für nordamerikanische Musik, sagte der 46-Jährige der Deutschen Presse-Agentur am Rande eines Auftritts in seiner badischen Geburtsstadt Offenburg im Ortenaukreis. „Es macht riesig Spaß.“ Bisher sei er vor allem in Nordamerika und China auf Tour gewesen.