Als im Juni dieses Jahres die Berlinale als pandemiebedingtes Sommer-Special abgehalten werden musste, saß Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth in wahlkampfgrüner Robe in vorderster Reihe im Publikum an den Kolonnaden des Neuen Museums. Hatte Kulturstaatsministerin Monika Grütters sie nicht sogar namentlich begrüßt? Zu diesem Zeitpunkt wird die Frau, die acht Jahre lang die Geschicke des deutschen Kulturlebens angeleitet hat, keine Sekunde daran gedacht haben, in der impulsiven Kollegin aus dem bayerischen Memmingen ihre Nachfolgerin zu adressieren.

Dabei fällt es nicht sonderlich schwer, sich Claudia Roth als politische Kulturverweserin vorzustellen. Als junge Frau war sie in mehreren Rollen an Theatern aktiv, wenig später managte sie eine der coolsten deutschen Rockbands, die Polit-Anarchisten Ton, Steine, Scherben rund um deren legendären Sänger Rio Reiser. Claudia Roth war dabei, als die Band das überhitzte Berlin in Richtung norddeutsche Provinz verließ. Kommune, Landleben, ökologische Erneuerung. Das politische Selbstverständnis bildete sich zu dieser Zeit ja gerade nicht in langen Parteisitzungen, sondern in unkonventionellen Lebensweisen, die zwischen Tag und Nacht nicht groß unterschieden wurden.

Für Claudia Roth führten diese Lebensstilexperimente irgendwann geradewegs zu den eben erst gegründeten Grünen. Temperament, Durchsetzungsstärke, sehr viel Herz und Draufgängertum haben sie zu einer der exponiertesten Politikerinnen des Landes gemacht, weit über die Grenzen der als Anti-Partei auftretenden Grünen hinaus. Eine enge, durchaus kritische politische Freundschaft verbindet sie mit dem CSU-Politiker Günther Beckstein, der von Roths Parteikollegen überwiegend als inakzeptabler innenpolitischer Hardliner angesehen wurde. Claudia Roth aber wusste zu unterscheiden und zuzuhören.

Im Clinch mit Bushido

Und tatsächlich war es wohl die Freundschaft zu Beckstein, die sie weithin als Politikerin erscheinen ließ, die über den Tellerrand hinauszusehen vermag, auch wenn sie oft in der Pose einer verbissenen Kämpferin agierte. Wer wollte heute bestreiten, dass die erfahrene, aber auch emotionale Politikerin Claudia Roth in der Lage sein wird, den Dialog mit Künstlerinnen und Künstlern zu führen und für deren Institutionen einen tragfähigen organisatorischen Rahmen bereitzustellen.

Claudia Roth hat auf ganz persönliche Weise erfahren, was es heißt, dem Rechtsgut der Kunstfreiheit ausgesetzt zu sein. Durch einen Song des Berliner Rappers Bushido, den viele als Aufruf zur Gewalt gegen Claudia Roth auffassten, wurde sie als Kunstperson gerichtsnotorisch, die Äußerungen des Rappers erwiesen sich später aber durch die Kunstfreiheit gedeckt. Das schien sie aber erst recht anzustacheln und Berührungsängste aufzugeben. So entstand ein Gesprächsbuch mit dem Rapper Fetsum Sebhat (Westend Verlag), mit dem sie sich gemeinsam für politische Einmischung und gegen Rassismus engagierte.

Und doch werden sich mit der deutschen Kulturpolitik vertraute Menschen am Donnerstagabend verwundert die Augen gerieben haben, als Claudia Roth von den Grünen zur als künftige Kulturstaatsministerin vorgeschlagen wurde.

Die Handschrift des Vertrages der Berliner Ampelkoalitionäre ist in vielen Passagen zur Kultur- und Medienpolitik deutlich sozialdemokratisch geprägt, etwa die Vorschläge zur sozialen Absicherung von Künstlerinnen, Künstlern und Kreativen sowie der Stärkung der Künstlersozialkasse (KSK). Die Grünen, waren bisher nicht gerade als glühende Verfechter kulturpolitischer Themen bekannt, auf der Homepage der Partei steht denn auch der Button für Medien und Kultur – in dieser Reihenfolge – weit unten im Tableau. Das schwierige Prozedere, über das die Partei am Donnerstag nach heftigem Streit ihre Ministerinnen und Minister benannten, hat auch die Besetzung Claudia Roths als neue Staatsministerin für Kultur und Medien als Kompensation und Trostpreis erscheinen lassen. Mit ihr wird erstmals eine Staatsministerin in dem 1998 geschaffenen Amt reüssieren, die nicht direkt an den amtierenden Bundeskanzler angebunden ist.

Der am Mittwoch veröffentlichte Koalitionsvertrag bietet sich ebenfalls nicht als handliche To-do-Liste an, sondern bemüht wie schon durch das übergeordnete Motto „Mehr Fortschritt wagen“ die sozialdemokratische Tradition. Die von Willy Brandt stammende Metapher von der Kultur als dritter Säule der deutschen Außenpolitik ist in den zurückliegenden 50 Jahren derart oft herbeizitiert worden, dass man sich inzwischen fragt, was genau noch einmal die beiden anderen waren.

Bekenntnispop im Koalitionsvertrag

Als tragende Säule des Koalitionsvertrages kann man die darin enthaltenen kulturpolitischen Festlegungen aber kaum bezeichnen, so hastig findet sich dort aneinandergereiht, was wohl auch noch alles mit einem Stichwort versehen werden musste. Bekenntnispop bestimmt den Rhythmus dieses Papiers, also auch einen Satz wie diesen: „Die internationale Kulturpolitik ist die dritte Säule unserer Außenpolitik, sie verbindet Gesellschaften, Kulturen und Menschen und ist unser Angebot für eine Werte- und Verantwortungsgemeinschaft in Europa und weltweit.“

Keine Steilvorlage für eine Politikerin, solch einem Satz Gehalt verleihen zu sollen. Oder sind die Phrasen ausdrücklich als Gestaltungsoffenheit zu verstehen, die viel Raum für Notizen lässt? Selbst die konkreten Pläne, etwa die Erhebung der Kultur in den Verfassungsrang eines Staatsziels oder die Schaffung eines Sonderprogramms „Globaler Süden“, das einen Beitrag zu einer gemeinsamen Zukunft zwischen Afrika und Europa leisten soll, kann ja allenfalls als feierliche Absichtserklärung verstanden werden, die bisherige Bemühungen würdigt und die dabei entstandenen Probleme zu Beginn eines neuen Regierungsbündnisses geflissentlich übergeht.

Was um Himmels willen wollte man sagen mit dem frommen Satz: „Wir entwickeln das Humboldt-Forum als Ort der demokratischen, weltoffenen Debatte“? Er lässt den enormen Druck außen vor, der auf dem ambitionierten nationalen Großprojekt lastet, hinsichtlich des Umgangs mit der kolonialen Vergangenheit, die anfangs eher als zufällige Ausstellungs-Beigabe angesehen wurde, das nötige Problembewusstsein und Fingerspitzengefühl zu finden. Da ist es gewiss kein Zufall, dass die Auseinandersetzung mit dem kolonialen Erbe im Koalitionsvertrag gleich zweimal vermerkt ist. So ist einerseits davon die Rede, ein Konzept für einen Lern- und Erinnerungsort Kolonialismus entwickeln zu wollen. Darüber hinaus widmet man sich ganz konkret der Aussöhnung mit Namibia als „unverzichtbarer Aufgabe“, die aus der historischen und moralischen Verantwortung Deutschlands erwachse.

Während an anderer Stelle auf den Dialog mit den Herkunftsgesellschaften vieler musealer Artefakte gesetzt wird, konnte man zuletzt gerade am Beispiel Namibia erleben, wie schwierig und ambivalent dieser Dialog in der politischen Praxis funktioniert. Nach vielen Jahren intensiver Verhandlungen mit der namibischen Regierung fehlt nun die Akzeptanz des Verhandlungsergebnisses bei den Opfergruppen des Genozids, den Herero und Nama. Die praxisferne Trennung der deutschen Kulturpolitik zwischen Auswärtigem Amt und Kanzleramt ist im Koalitionsvertrag nicht einmal vermerkt.

Herausforderung Pandemie

Immerhin findet sich in dem Papier genügend Grünes. So ist die Gründung einer zentralen Anlaufstelle „Green Culture“ geplant, „die Kompetenzen, Wissen, Datenerfassung, Beratung und Ressourcen für die ökologische Transformation anbietet“. Erfahrungen mit der neuen Anlaufstelle wird man gleich im eigenen Haus sammeln können. Vor allem das Museum der Moderne am Berliner Kulturforum stand zuletzt immer wieder in der Kritik, den Anforderungen des ökologischen Bauens nicht zu entsprechen.

Aber das alles werden mittelfristige Vorhaben der neuen Staatsministerin sein. Ganz unmittelbar wird sie sich den Nöten einer Kultur- und Veranstaltungsbranche stellen müssen, die existenziell von der Corona-Pandemie bedroht ist. Dass Claudia Roth gerade in diesem Bereich keine Unbekannte ist, wird hilfreich sein. Der Koalitionsvertrag sieht dazu die Verlängerung der bisher in dem Paket Neustart Kultur gebündelten Maßnahmen vor. Als wenn es so einfach wäre. Von Claudia Roth wird eine administrative Entschlossenheit ausgehen müssen, die sich der zerstörerischen Kraft der Pandemie gerade auch im kulturellen Sektor entgegenzustellen in der Lage ist.