In der parlamentarischen Sommerpause führen ARD und ZDF seit Jahrzehnten ihre traditionellen Sommer-Interviews mit Spitzenpolitikern. Die ARD beginnt ihren Reigen in der kommenden Woche mit einem Gespräch mit Olaf Scholz, der sich auf der Terrasse des Marie-Lüders-Hauses den Fragen von Tina Hassel und Matthias Deiß stellen wird. Im ZDF wird der Bundeskanzler dann Mitte August befragt.



Im Grunde war es also eine typische Dopplung der ARD, als Sandra Maischberger den Kanzler nur eine Woche vorher in das Studio in Adlershof bat und ihn eine Stunde lang befragte. Die Sendung wurde am späten Nachmittag aufgezeichnet . Nur in ihrer allerersten Frage brachte die Talkmasterin ihren Gast dazu, tatsächlich einen persönlichen Irrtum einzugestehen. Dies war aber auch eine leichte Übung. Denn eingeblendet wurde ein Foto des damals 25-jährigen stellvertretenden Juso-Vorsitzenden Scholz, der 1983 auf Demonstrationen die NATO als „aggressiv-imperialistischen Verein“ kritisiert hatte. Natürlich muss ein langjähriges Regierungsmitglied diese Einstellung längst abgelegt haben – doch der Erkenntnisweg von Olaf Scholz interessierte die Gastgeberin nicht.

Knapp zwanzig Minuten lang befragte Sandra Maischberger den Bundeskanzler zum Krieg in der Ukraine, wollte unter anderem wissen, ob er über den Putsch vom Wochenende rechtzeitig informiert worden wäre, ob er sich einen Sieg der Aufrührer gewünscht hätte und ob Deutschland der Ukraine zu spät die verlangten Waffen geliefert hätte. Scholz ließ sich nicht zu militärischen Prognosen verlocken – außer der, dass der Krieg noch lange andauern könne, die Unterstützung für die Ukraine deshalb langfristig angelegt werden müsse. Die Waffenlieferung seien sogar „sehr schnell“ erfolgt. „Schnell für deutsche Verhältnisse“ entgegnete Sandra Maischberger mit höhnischem Unterton, fast so, als wäre sie eine überzeugte Bellizistin und als wäre das Eiltempo bei solch schwer wiegenden Beschlüssen das einzig richtige.

Ausgerechnet den Wüterich Donald Trump machte die Maischberger-Redaktion zum Kronzeugen für die weit verbreitete Behauptung, Deutschland habe sich zu abhängig von russischen Energielieferungen gemacht. Olaf Scholz ließ auch diesen Vorwurf an sich abprallen. Denn er habe zwar den Bau der Nord-Stream-Trassen unterstützt, gleichzeitig aber schon zuvor als Hamburger Bürgermeister den Bau von LNG-Terminals an der Nordseeküste gefördert. Nur deshalb konnte Deutschland so schnell auf andere Lieferanten umsteigen. „Niemand hatte damit gerechnet, dass uns das so schnell gelingt“, lobte Scholz sich selbst und die Politik der Bundesregierung.

Olaf Scholz kommz mit hartnäckigem Schweigen und Verweigern durch

„Wir kriegen das hin!“ – so lautete auch sein Mantra beim Thema Klimarettung, seine Variante von Angela Merkels „Wir schaffen das!“ Die notwendigen Gesetze seien beschlossen, der Rückstand beim Bau von Windrädern werde gewiss noch aufgeholt, und die deutsche Wirtschaft werde ihre Stärke behalten – egal was „rechtspopulistische Schlechte-Laune-Parteien“ prophezeien würden. Das jüngste „Fachkräfteeinwanderungsgesetz“ sei das „modernste der Welt“, werde dem Arbeitskräftemangel abhelfen, das Rentensystem stabilisieren und zum Wohlstand beitragen. Auch seinen reichlich flapsigen, vielfach kritisierten Witz zum Thema Migration, nämlich dass Deutschland einen großen Strand am Mittelmeer haben müsse, verteidigte er in der Sendung und erklärte ihn mit dem Fakt, dass hier mehr Flüchtlinge registriert werden als in den Mittelmeerländern. Nun aber habe die EU einen „Solidaritätsmechanismus“ zur gerechteren Verteilung gefunden.

Gastgeberin Sandra Maischberger resignierte im Verlauf der Sendung zusehends im Bemühen, den Kanzler zu einem Anflug von Selbstkritik zu bringen, hakte ein Thema nach dem andern ab. Manche Versuche wirkten unehrlich, so die Frage, ob die Regierungsmitglieder unbedingt einen Inflationsausgleich von 3000 Euro benötigten. Denn auch hochrangige Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks stecken bekanntlich finanziell nur ungern zurück.

Sogar bei der Fragerunde mit dem Vervollständigen von Sätzen gab sich Olaf Scholz keine Blöße. Den Satz „Ein Kanzler mit Gedächtnislücken ist…“ führte er weiter mit „unvermeidbar!“ Denn jeder Mensch habe schließlich Gedächtnislücken, betonte er und fragte Maischberger provokant: „Oder wissen Sie noch, was Sie mit Siebeneinhalb getan haben?“ Dabei zielte die Frage natürlich auf sein seltsames Aussageverhalten im Cum-Ex-Skandal – und den Bankern saß kein Siebeneinhalbjähriger gegenüber. Olaf Scholz pries sich zwar „als Bundeskanzler, der am meisten kommuniziere“ – doch in manchen Punkten kommt er auch mit hartnäckigem Schweigen und Verweigern durch.