Kardashian-Tochter North West leiht Hundewelpen Stimme Früh übt sich...: Kim Kardashians Tochter North West ist erst neun Jahre alt. Sie soll in einem animierten Abenteuerfilm einen von drei Welpen synchronisieren. dpa

ARCHIV - Kim Kardashians Tochter arbeitet schon früh für den Film. Sie soll einen Hundewelpen synchronisieren. Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Los Angeles -Kim Kardashians Tochter North West (9) soll in einem neuen „Paw Patrol“-Film einem Hundewelpen ihre Stimme leihen und sich damit ihrer Mutter (42) als Synchronsprecherin anschließen. Kardashian teilte in einer Instagram-Story die Mitteilung der Filmemacher, wonach ihre Tochter in dem animierten Abenteuerfilm einen von drei Welpen synchronisieren soll, die sich den vierpfotigen Einsatzkräften der „Paw Patrol“ anschließen.