Karen Duve: Das Thema Sisi lässt mich noch nicht los

Berlin -Karen Duve hat nach der Veröffentlichung ihres Romans „Sisi“ über die österreichische Kaiserin Elisabeth noch genug Stoff für einen zweiten. „Ich könnte mir gut vorstellen, da noch einen Roman nachzulegen, über Sisis Sohn Rudolf in England zum Beispiel, der in London das Nachtleben unsicher macht“, sagte die Autorin der Deutschen Presse-Agentur. „Ich habe auch jetzt noch Material bis sonstwo. Es wäre ein fürchterlicher Jammer, es nicht zu nutzen.“ Sie sei sich zwar noch nicht sicher, ob sie nicht erst etwas anderes dazwischenschiebe. „Aber so ganz hat mich das Thema noch nicht losgelassen“, sagte Duve.