Berlin - Intellektuelle Debatten waren sein Metier, und wenn Karl Heinz Bohrer in schöner Regelmäßigkeit die denkerische Elite des Landes an den furchteinflößend großen Redaktionstisch des Merkur einlud, mochte er sich nicht mit langen Vorreden aufhalten. Wir müssen diskutieren, sagte er dann mit unverkennbar rheinischem Akzent und spürbarer Ungeduld. Viele der Gäste waren Autoren der Zeitschrift, die er als Herausgeber 1984 von Hans Schwab-Felisch, zunächst noch in München, übernommen hatte und zusammen mit Kurt Scheel in Berlin zum führenden Intelligenzblatt des Landes ausbaute.

Im Merkur zu schreiben, war für viele Autoren Ansporn und Ehre. Der Anspruch der „deutschen Zeitschrift für europäisches Denken“, wie es im etwas antiquiert daherkommenden Untertitel heißt, war jedoch alles andere als die Vermittlung des Eindrucks einer geschlossenen Gesellschaft. Mit eigenwilligen politischen Interventionen, zum Beispiel einer grimmigen Analyse deutscher Stillosigkeit, stellte Karl Heinz Bohrer selbst immer wieder seine geistige Offenheit und Unabhängigkeit unter Beweis.