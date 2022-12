Karl-Marx-Denkmal nach Reparatur neu aufgestellt Die Stadt Neubrandenburg hat als frühere Bezirksstadt zahlreiche Kunstwerke aus DDR-Zeiten. Die Karl-Marx-Statue wurde repariert wieder aufgestellt, nachdem ... dpa

Neubrandenburg -In Neubrandenburg ist ein 53 Jahre altes Denkmal des Philosophen Karl Marx (1818-1883) wieder aufgestellt worden. Arbeiter des städtischen Bauhofes bugsierten das mit Sockel 1,8 Tonnen schwere Denkmal am Freitag auf seinen Platz in einem kleinen Park am Friedrich-Engels-Stadtring. Dort stand die etwa 2,20 Meter große Bronzestatue, der im Februar von Unbekannten der rechte Unterarm abgetrennt worden war, seit 2018. Die Polizei konnte bisher weder das gestohlene Arm-Stück noch die Täter finden und ermittelt wegen Sachbeschädigung.