Berlin - Zur Zeit der deutschen Teilung konnte sich mit Siegfried Matthus und Hans Werner Henze in beiden Deutschlands je ein Komponist etablieren, der mit Opern einem breiten Publikum bekannt wurde und nebenher ein ansehnliches instrumentales Oeuvre schuf. Beide gründeten in der Provinz Opernfestspiele, Henze im italienischen Montepulciano, wo er auch lebte, Matthus in Rheinsberg. Schließlich verbindet beide ein pragmatischer Zugriff aufs Komponieren – weder Matthus noch Henze hatten große Lust auf theoretische Diskussionen, mit welcher Methodik und welchem Material komponiert werden müsse.

Der 30-jährige Matthus wünschte sich 1965 „eine fruchtbare Auseinandersetzung über die modernen Kompositionsmethoden. Aber nicht so, dass wir eine Deklaration darüber verfassen, ob wir nun seriell komponieren wollen oder nicht. Diese Entscheidung soll jeder Komponist selbst treffen.“ Es war ein Plädoyer für künstlerische Freiheit. Wie Henze probierte Matthus vieles aus und verfügte über einen breit gefächerten Handwerkskasten, aus dem er sich je nach musikdramatischer Situation bedienen konnte – und das mit einer Virtuosität und klanglichen Artistik, die jener von Henze nicht nachstand.