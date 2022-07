Ein Rauswurf war für sie der Katalysator einer kulturpolitischen Karriere in Deutschland. Die 1976 in Warschau geborene Theaterwissenschaftlerin Katarzyna Wielga-Skolimowska war Leiterin des Polnischen Instituts in Berlin, als sie dort 2016 von der konservativen PiS-Regierung aus dem Amt bugsiert wurde. Die junge Kulturmanagerin galt ihnen als zu eigensinnig, unter anderem wurde ihr vorgeworfen, sich im Institut zu sehr mit jüdischen Themen beschäftigt und eine Kultur des Nihilismus gefördert zu haben. Spätestens seit dieser Zeit weiß Katarzyna Wielga-Skolimowska aus leidvoller Erfahrung, dass insbesondere um Aspekte der Geschichte heftige Kämpfe um Deutungshoheit toben, nicht nur in Polen.