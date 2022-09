Katharina Fritsch erhält Preis der Sparkassen-Kulturstiftung

Düsseldorf -Die Bildhauerin Katharina Fritsch (66) erhält den Großen Kulturpreis der Sparkassen-Kulturstiftung Rheinland 2022. Die von Düsseldorf aus wirkende Künstlerin gelte als eine der wichtigsten Bildhauerinnen der Gegenwart und werde weltweit geschätzt, teilte der Vorstandsvorsitzende Thomas Hendele am Freitag mit.

Die mit 30.000 Euro dotierte Auszeichnung würdige Fritschs Arbeiten, die „im besten Sinne anregend und irritierend zugleich“ seien und mit einer „Spannung zwischen Vertrautem und Surrealem“ faszinierten, so begründete das Stiftungskuratorium die Preisvergabe.

Der internationale Durchbruch gelang Fritsch den Angaben zufolge 1984 in der Ausstellung „Von hier aus - Zwei Monate neue deutsche Kunst in Düsseldorf“. Sie ist mit ihren Arbeiten in zahlreichen wichtigen Ausstellungen vertreten - darunter im San Francisco Museum of Modern Art, der Londoner Tate Modern oder dem Museum für Gegenwartskunst in Basel. Als Professorin für Bildhauerei lehrte sie an den Kunstakademien in Münster und Düsseldorf und vertrat Deutschland mehrfach auf der Biennale in Venedig, wo sie im April 2022 den Goldenen Löwen erhielt.