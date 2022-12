Keine Lust auf Familie, Alkohol, Weihnachten? Schauen Sie diesen Horror-Film!

2022 war ein gutes Jahr für Horrorfilm-Fans: Alte Bekannte wie Pinhead („Hellraiser“), Michael Myers („Halloween Ends“), Ghostface („Scream “) oder Art der Clown („Terrifier 2“) präsentierten sich in guter Verfassung. Cronenberg fand endlich zum Bodyhorror für Cineasten-Nerds zurück („Crimes of the Future“) und Ti West landete mit „X“ und „Pearl“ gleich zwei Wirkungstreffer. Auch Regiedebüts wie der mega-erfolgreiche „Smile“ oder Mimi Caves wirklich erfrischender „Fresh“ konnten viele begeistern. Die größte Überraschung ist aber vermutlich „Barbarian“, der in den USA Kritik wie Publikum im Sturm eroberte und nun nach Deutschland kommt.

Dabei hätte man Zach Cregger alles andere als einen Horror-Kracher zugetraut. Der 41-Jährige, der sich bisher als Darsteller in Sit-Coms wie „Friends mit Benefits“ oder „Wrecked“ einen Namen gemacht und als Regisseur mit der mäßigen Komödie „Miss March“ einen Flop gelandet hatte, schrieb das Drehbuch nachts in der Garage und folgte einem einfachen Prinzip: Überrasch dich selbst! Bei dieser auch als „Discovery Writing“ bekannten Technik schreibt man ausgehend von einer ersten Idee los und schaut, wohin sich die Geschichte entwickelt. Cregger war es vor allem wichtig, Vorhersehbarkeit zu vermeiden.

Ein Airbnb-Horrorfilm

Die Inspiration für den Stoff fand er in dem alten Selbsthilfe-Ratgeber „The Gift of Fear“. Darin gibt ein ehemaliger Sicherheitsexperte Tipps gibt, wie man frühzeitig Alarmsignale wahrnehmen und seinem Bauchgefühl trauen kann. Ein Kapitel wendet sich gezielt an Frauen und schildert die kleinen Signale (sogenannte „red flags“), auf die sie bei Männern achten sollten, um potenzielle Gewalttäter rechtzeitig zu erkennen. Cregger wurde klar, dass er nie darüber nachgedacht hatte, Opfer eines Übergriffs zu werden, und dass es den meisten Frauen in dieser Hinsicht wohl ganz anders ging, ja dass er eine „komplett andere psychologische Landschaft bewohnte“. Diese Einsicht erzeugte in ihm einen Drang zu schreiben und er entwarf das Szenario des Films.

Die junge Tess (Georgina Campell) hat ein Jobinterview in Detroit. In der Nacht davor will sie sich in einem Airbnb in einem verlassen wirkenden Vorort einmieten, der stark an die Tristesse in „Don’t breathe“ erinnert. Tess muss feststellen, dass bereits ein junger Mann (Bill Skarsgård) in dem Häuschen eingecheckt hat. Versehentliche Doppelbuchung oder böse Falle? Einerseits wirkt Keith nett und normal, andererseits: Hat der Typ nicht den fiesen Clown in den Neuverfilmungen von „Es“ gespielt? Und außerdem sind da diese winzigen roten Flaggen, wie aus dem Ratgeber: Keith drängt ihr Gefälligkeiten auf, nach denen Tess nicht gefragt hat, gibt den Kavalier, ohne dass sie Interesse daran signalisiert.

Wer nicht spoilern will, muss die Inhaltsangabe hier abbrechen, denn bald nimmt die Handlung ein paar unerwartete Wendungen.

Warum ist das Thema „Mutterschaft“ fast immer verstörend?

Zumindest war Cregger am Ende mehr als zufrieden mit seinem Drehbuch, fand aber keine Produktionsfirma, die Interesse an dem Stoff hatte. Man riet ihm, den Plot in die gängige Drei-Akt-Struktur zu bringen und seine zweite Hauptfigur (den großartig aufspielenden Justin Long) zu überdenken. Zum Glück ließ sich Cregger nicht beirren. Er war kurz davor, sein Haus zu verkaufen, um den Film selbst zu finanzieren, als sich die von Mittzwanzigern geführte Produktionsfirma „BoulderLight Pictures“ bei ihm meldete. Und schließlich, nach einigen weiteren Hürden, konnte der Film vor allem mit finanzieller Unterstützung der französischen Produktionsfirma „Logical Pictures“ realisiert werden.

Das, was ihn so schwer verkäuflich gemacht hatte, entpuppte sich nun bei Fans wie Kritiker*innen als seine Stärke. Es ist die Art von Film, über die man unbedingt diskutieren will. Ist er als (gelungener?) Kommentar zur MeToo-Bewegung zu verstehen? Spiegelt er uns geschickt die Ängste, die während Corona in uns gewuchert sind? Fühlt sich die gerade-noch-so-gesunde Mittelschicht zunehmend durch die Abgehängten und Beschädigten verfolgt und bedroht? Und ist es feministisch oder anti-feministisch eine alte, verwahrloste Frau als zu Herzen gehendes Monster zu präsentieren? Warum ist das Thema „Mutterschaft“ in Horrorfilmen fast immer verstörend? Und warum sind Männer in zeitgenössischen Horrorfilmen oft entweder unnütze Trottel oder lebensgefährliche Bestien?

Auf „rotten tomatoes“ konnte Barbarian 92 Prozent der Kritiker*innen überzeugen. An der Kinokasse spielte der Film das Zehnfache seines Budgets von 4,5 Millionen Dollar ein. Es ist der perfekte Film nach dem Weihnachtsstress, ab dem 28.12. kann man den Film bei Disney+ sehen.

