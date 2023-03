Keira Knightley über den „Fluch der Karibik“ bei Rollenwahl Nach dem Mega-Erfolg mit der Piraten-Saga „Fluch der Karibik“ erlebte Keira Knightley eine harte Landung. Ihr übertriebener Ehrgeiz raubte ihr damals viel Kr... dpa

London -Die britische Schauspielerin Keira Knightley hat sich nach ihrem Durchbruch im Hollywood-Blockbuster „Fluch der Karibik“ in ihrer Rollenauswahl eingeschränkt gefühlt. „Ich hatte keine Ahnung, wie ich das ausdrücken sollte. Es fühlte sich sehr danach an, als wäre ich in einer Sache eingesperrt, die ich nicht verstand“, sagte die 37-Jährige der Zeitschrift „Harper's Bazaar UK“. „Ich fühlte mich sehr eingeengt, ich fühlte mich festgefahren, also ging es in den Rollen danach darum, zu versuchen, daraus auszubrechen.“