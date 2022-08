Manche haben’s gut: Tai Verdes, dieser Typ von 26 Jahren, muss nur die Arme verschränken und dem Publikum zuwinken, um den ersten Ausraster zu provozieren. Keine 20 Sekunden steht er da am Dienstagabend um 20.30 Uhr auf der Minibühne im Privatclub und sieht mit seinen zurückfallenden Flechtzöpfen und seinen blendend weißen Zähnen so aus als wäre er der leibhaftige Enkel von Snoop Dogg. In jedem Fall könnte er wohl Werbung für Zahnpasta machen, wenn das mit dem Singen nichts mehr werden sollte. Doch danach sieht es zurzeit so gar nicht aus: Über 8,3 Millionen Menschen lauschen den chilligen Kuschelhiphop-Tracks von Tai Verdes monatlich auf Spotify. Fast so viele wie bei Rammstein. (Wiewohl Letztere sicher nur heimlich so gechillt kuscheln.)

Wieso spielt so einer im Privatclub vor 200 Leuten statt in einer Halle? Hier, wo sonst wohlverdiente Indie-Ukulelen-Songwriterinnen und Country-Troubadoure ihr feines Nischenpublikum finden? Konsensradiohitlander und Klickwunder sind auf dieser kleinen Bühne im Privatclub eher selten zu Gast. Doch der Aufstieg von Tai Verdes (der übrigens auch Ukulele zupfen kann, es an diesem Abend aber nicht tut) ging eben dermaßen zackig vonstatten, dass sein Livepublikum erst noch nachwachsen muss.

Dass der Privatclub bei seinem Auftritt erst last-minute ausverkauft ist, steht in einem gewissen Missverhältnis zu Tai Verdes’ enormen digitalen Klickzahlen. Die hat er neben seinen Entertainer-Fähigkeiten auch dem Algorithmus des chinesischen Social-Media-Videoportals TikTok zu verdanken, der es auch Künstlern mit zuvor wenig digitaler Gefolgschaft gestattet, plötzlich mit einem Video (und der begleitenden Musik) durch die Decke zu gehen. Tai Verdes gelang das im August 2020 mit seinem Song „Stuck In The Middle“, der im Wesentlichen vom inneren Konflikt erzählt, ob man denn nun befreundet ist oder doch bumsen kann.

Berliner Zeitung/Markus Wächter Liebt Perlen und Glitzersteinchen: Tai Verdes im Berliner Privatclub.

Übertrieben aufregend sind die Songs nicht. Man kann sich erinnert fühlen an den Chiller-und-Surfer-Pop von Jason Mraz oder Jack Johnson kurz nach der Jahrtausendwende, aber gepimpt mit ein paar Sahnehäubchen Hip-Hop. Tai Verdes singt auch mal gern übers Kiffen („Drugs“), und tatsächlich kommt er am Dienstagabend im Privatclub rüber wie ein toller Kumpel, mit dem man kiffend in der Hängematte irgendwo im imaginierten „Lalala“-Strandland nebst Kokospalmen abhängen mag.

Beim Konzert hastet Tai Verdes so oft von links nach rechts an der Bühnenrampe entlang, als wollte er in seinem schwarzen Muskelshirt und mit der Glitzersteinchenkette den Beatles-Zebrastreifen von Abbey Road mindestens hundertmal überqueren. Manche Fans (die meisten dürften Anfang, Mitte 20 sein) haben Mikroventilatoren oder Mikrodiscokugeln an ihre Handys gesteckt. Ist auch ganz schön heiß hier, nicht erst als Tai Verdes den Moshpit eröffnet. Er stachelt die Crowd zur Tanzgymnastik an wie ein Animator am Pool-Beckenrand. Bademeister of Coolness. Ein Spaß! Die charmant kreischende Frau in der letzten Reihe kennt die Texte besser als Tai Verdes selbst. Zentrale Message ist irgendwas mit „YOLO – you only live once“. Am 16. September erscheint das neue, zweite Album von Tai Verdes. Und so klein wie diesmal im Privatclub kommen wir dann sicher nicht mehr zusammen.