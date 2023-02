Kim Petras gewinnt mit Sam Smith Grammy für „Unholy“ Mit „Unholy“ ist Kim Petras und Sam Smith ein Riesen-Hit gelungen. Die beiden gewannen bei den Grammys als bestes Pop-Duo. Für die Deutsche dürfte das ein ga... dpa

Kim Petras (r) und Sam Smith nehmen den Grammy für das beste Pop-Duo entgegen. Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Los Angeles -Die in Köln geborene Sängerin Kim Petras und der britische Sänger Sam Smith sind bei den diesjährigen Grammys für ihren Clubhit „Unholy“ ausgezeichnet worden. Bei der Verleihung gewannen sie die Trophäe als bestes Pop-Duo. Damit ist die Deutsche der erste Transmensch in der Geschichte der Grammys, der in dieser Kategorie ausgezeichnet wurde.