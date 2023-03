Kimmel lobt Chris Rock für Ohrfeigen-Reaktion „Ich hoffe, dass Chris' Enkelkinder noch stolz darauf sein werden, wenn er tot ist“, sagt der Entertainer Jimmy Kimmel über die Reaktion des Komikers Chris R... dpa

Berlin (dpa) -US-Komiker Jimmy Kimmel lobt seinen Kollegen Chris Rock für dessen Reaktion auf die Ohrfeige von Will Smith bei der Oscar-Verleihung im vergangenen Jahr. „Ich meine, eine Ohrfeige zu bekommen und dabei so cool zu bleiben, ist etwas, worauf Chris stolz sein sollte“, sagte der 55-Jährige dem Promiportal „People“ am Donnerstag (Ortszeit).