Frage an die Paartherapeutin: Lässt meine Frau unserem Sohn zu viel durchgehen?

Sie fragen, unsere Frau für die Liebe antwortet: Was, wenn bei der Kindererziehung die Andersartigkeit des Partners zum Problem wird?

Thorsten, 37: Liebe Frau Mantey, meine Frau und ich sind seit sieben Jahren verheiratet und seit drei Jahren Eltern eines Sohnes. Wir sind sehr verschieden, aber trotzdem oder vielleicht gerade deshalb sehr glücklich miteinander. Wohl auch, weil wir uns viele Freiräume zugestehen und nicht versuchen, den anderen zu ändern. Was die Kindererziehung angeht, kommen wir allerdings oft an Grenzen. Meine Frau lässt unserem Sohn extrem viel durchgehen, ich habe einen deutlich strengeren Erziehungsansatz und bin überzeugt, dass Kinder davon auf lange Sicht profitieren. Was raten Sie mir?