In dieser Woche ist das amerikanische Kürzel 9/11 wieder allgegenwärtig. Gut ein Dutzend neue TV-Dokumentationen, dazu Wiederholungen, Live-Übertragungen und Talks, widmen sich dem 20. Jahrestag der Anschläge vom 11.9.2001. Wieder und wieder zeigen die Bilder, wie die entführten Flugzeuge als Feuerball in die Türme des World Trade Centers einschlagen und es zu Fall bringen.

Natürlich gibt es in den Angeboten von ARD, ZDF, Arte, RTL, Welt und ntv manche Dopplung, vieles ist zu einer Gedenk-Routine geworden. Wenn die Kinder und Angehörigen von gestorbenen Feuerwehrleuten und Rettern befragt werden, entstehen oft amerikanisch-patriotische Heldenbilder, etwa in der Doku „Die Kinder des 9/11“ (ARD). Die Frage „Wo warst du, als die Türme fielen?“ hat inzwischen wohl jeder, der damals in New York war, beantwortet. So werden die Blogs, die Augenzeugin Else Buschheuer einst in ihren Laptop tippte, in „Deutschland 9/11“ wieder eingespielt.