„Achtung Berlin“ zeigt eine Defa-Retrospektive zur Umweltverschmutzung

Klaus ist Schüler einer 9. Klasse in ländlicher Region. Hier nennen ihn alle „Kurbel“, vielleicht weil er fast übergangslos zwischen Stillstand und Aktionismus wechselt. Stundenlang träumt er im Wald vor sich hin, beobachtet selbstvergessen Tiere und Pflanzen, um gleich darauf beherzt seinen Mut zu beweisen. Als er aus Experimentierfreude ein ganzes Waldstück abfackelt, stürzt er in eine tiefe Identitätskrise. Offenbar war sein Ausruf „Verdammt, ich bin erwachsen!“ ganz zu Beginn des gleichnamigen Films doch etwas verfrüht.

Die im September 1974 in den Kinos gestartete Defa-Produktion gilt als erster filmischer Beitrag zur „Umweltproblematik“ in der DDR. Der Schauplatz in der Lausitz war von dem Regisseur Rolf Losansky nicht zufällig gewählt worden. Nirgendwo sonst sahen sich traditionelle Lebensweisen den Begehrlichkeiten der volkseigenen Energiepolitik derart vehement ausgesetzt wie hier. Im Film muss Klaus begreifen, dass die geliebte „Buschmühle“, wo seine Familie seit Generationen lebt, bald den Schaufelbaggern des Braunkohletagebaus weichen muss. Er begehrt nochmals auf, wird aber dann im Sinne staatspolitischer Reife tatsächlich „erwachsen“, indem er Einsicht in die gesellschaftliche Notwendigkeit zeigt.

„... verdammt, ich bin erwachsen“ war beileibe keine Leinwand-Rebellion. Aber immerhin brach er ein bis dahin unangefochtenes inhaltliches Tabu. In seinem Genremix aus Natur-, Familien- und Liebesfilm, unterlegt mit der poppigen Musik von Peter Gotthardt (gespielt von den Puhdys und Express), war er auch an den Kinokassen erfolgreich. Heute vor allem unter kultur- und zeitgeschichtlichen Aspekten von Interesse, wurde er für die Retrospektive des Achtung- Berlin-Festivals wiederentdeckt. Dort ist er neben sieben weiteren Arbeiten zu sehen.

Reportage über das Waldsterben

Im fiktionalen Bereich lag Ökologie als Thema bei der Defa bis zum Ende der DDR weitgehend brach. Dokumentarisch war die Präsenz etwas höher. Allerdings wurden mehrere Produktionen, wie die Lausitz-Trilogie von Peter Rocha, derart stark behindert, dass sie nach dem Zusammenbruch des rigiden Kontrollsystems nur als Fragmente vorlagen. Eindringlich beschrieben hat Günter Lippmann in „Wer hat dich, du schöner Wald ...“ diese Prozesse. Seine kritische Reportage über das Waldsterben im sächsischen Erzgebirge durchlief erfolglos acht Abnahmen.

Nach dem Herbst 1989 montierte Lippmann das Material neu, fügte Kommentare hinzu und schuf damit ein seltenes Dokument über die Praxis der Zensur. Angesichts dessen mutet es wie ein Wunder an, dass 1983 Kurt Tetzlaffs abendfüllende „Erinnerung an eine Landschaft“ überhaupt realisiert und in den Kinos gezeigt werden konnte. Sein Requiem auf die Bergbauregion südlich von Leipzig blieb eine Ausnahme. Ebenso wie der Piratenakt „Bitteres aus Bitterfeld“, der 1988 völlig unabhängig von der Defa im Umfeld der alternativen Umweltgruppe „Arche“ entstand und unter hohen persönlichen Risiken in den Westen geschmuggelt wurde.

Retrospektive beim Achtung-Berlin-Filmfestival: Umweltschutz im späten Defa-Film, diverse Kinos, bis 18. April, Programm unter achtungberlin.de