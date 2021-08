Was wäre wohl aus dem Kino geworden, wenn dessen Erfinder Schwestern gehabt hätten, die ebenso talentiert waren? Der Konjunktiv der Frage ist überflüssig. Es ist nicht nötig, nach Geschwistern von Thomas Edison oder den Brüdern Lumière zu forschen. Denn am Anfang der Filmgeschichte stand eine Frau, die diese als Regisseurin, Produzentin und Autorin entscheidend prägte.

Alice Guy-Blaché war eine echte Pionierin. Das schreibt sich so leicht hin, aber im Fall eines neuen Mediums, dessen Zukunft in den Sternen stand (Louis Lumière war überzeugt, es habe keine), brauchte es außerordentlichen Mut, darauf zu setzen. Zu Beginn war alles eine Wette auf das Unbekannte. Die Beweglichkeit der Kamera, die Großaufnahme, das Kolorieren der Bilder, das Drehen an Außenschauplätzen und die Natürlichkeit des Schauspiels mussten erst erstritten werden. Und es stand längst nicht fest, dass Filmemachen reine Männerarbeit war.