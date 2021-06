Mütter im All. Gibt es das? Die französische Regisseurin Alice Winocour, 45, beleuchtet in ihrem Film „Proxima: Die Astronautin“ einen wenig bekannten Aspekt der Raumfahrt. Auch Astronautinnen haben Kinder. Alice Winocour hat in den großen Raumfahrtzentren der Welt recherchiert und gedreht: bei der Esa (Europäische Raumfahrtorganisation) in Köln, in Star City in der Nähe von Moskau und auf dem Raketenstartplatz Baikonur in Kasachstan. Dabei traf sie auf Astronauten und Astronautinnen, die sich auf den Abschied von der Erde vorbereiten. Zum Gespräch verabreden wir uns am Telefon.

Wollten Sie als Kind Astronautin werden?