Serienphänomen „The Legend of Vox Machina“: Was für eine Heldenreise

Die Entstehungsgeschichte der Zeichentrickserie „The Legend of Vox Machina“ ist der Stoff, aus dem die Träume von leidenschaftlichen Nerds gemacht sind.

Sie beginnt im Jahr 2015 in einem kleinen Aufnahmestudio in Los Angeles, Kalifornien: Ein paar mehr oder weniger bekannte Synchronsprecher streamen zum ersten Mal ihre häusliche Rollenspielrunde auf Twitch, dem Portal, das vor allem für Livestreams großer Videospiele wie Fortnite oder Starcraft bekannt ist. Und wo sonst also eher junge bis ganz junge Leute anderen beim Egoshooten zuschauen, versammeln sich im Verlauf der folgenden Jahre Zehntausende Fans, um live dabei zuzusehen, wie eine Gruppe mittelalter, kaum bekannter Menschen miteinander spricht. Und zwar darüber, wie sie so tun, als seien sie Elfen, Barbaren oder Zauberer, und darüber, wie sie mit ihren übernatürlichen Kräften fiktive Dämonen und Drachen erledigen. Ab und zu rollen sie noch ein paar Würfel, um herauszukriegen, ob der angekündigte Schlag oder Zaubertrick vom Spielleiter auch tatsächlich akzeptiert wird. Das Format ist nicht ganz neu, aber das Team von Critical Role, wie sich die Gruppe nennt, zieht Fans an wie keine Rollenspielrunde vor ihm.

Die Webserie wird immer erfolgreicher, die Rollenspieler rüsten auf, gründen eine Firma, investieren in neue Mikrofone, verkaufen Merchandise, selbstgeschriebene Regelbücher – und starten eine Kickstarter-Kampagne, um aus ihren stundenlangen Spielsitzungen einen kurzen Zeichentrickfilm machen zu können. Dabei unterschätzen sie ihre über Jahre aufgebaute Community: Das Ziel von gut 750.000 Dollar ist nicht nach den anvisierten 45 Tagen, sondern schon nach vier Stunden geknackt. Nach einem guten Monat haben etwa 90.000 Fans fast zwölf Millionen Dollar beigesteuert. Am Ende der Kampagne hat kein TV- oder Filmprojekt in der Geschichte des Crowdfundings mehr Kapital akquiriert als „The Legend of Vox Machina“.

Critical Role passen ihre Pläne entsprechend an. Statt eines Kurzfilms soll eine ganze Serie entstehen, um die Dutzenden Stunden des erspielten Plots auf den Bildschirm zu übertragen. Die Rekord-Kampagne sorgt für enorme öffentliche Aufmerksamkeit – und ruft 2019 schließlich Amazon auf den Plan. Die Firma kauft die Streamingrechte, und schließlich wird aus dem Hobby von ein paar Freunden, die mit dem vor allem aus den 1980ern bekannten Tischrundenrollenspiel Dungeons & Dragons aufgewachsen sind, tatsächlich eine vollends professionelle Serie für den Mainstream. 2022 geht die erste Staffel online, zügig gefolgt von den Ankündigungen der Staffeln zwei und drei.

Die Rollenspieler sprechen ihre Seriencharaktere bis heute selbst

Vox Machina nennt sich in der Anime-Serie die zentrale Gruppe von klassischen Fantasy-Helden, die als Söldner ihr Brot damit verdienen, üble Monster zu verprügeln. Aktuell werden jeden Freitag neue Folgen der zweiten Staffel veröffentlicht, darin geht es für die Gruppe um die Halbelfen-Geschwister Vex und Vax, die Gnome Pike und Scanlan, den Barbar Grog, den adligen Percy und die Druidin Keyleth um nicht weniger als die Rettung der Welt. Vier sehr böse, aber leider auch sehr mächtige Drachen haben sich zusammengetan, um in kürzester Zeit die bekannte Welt der Helden zu unterwerfen. Um diesen Bösewichtern entgegentreten zu können, braucht es mächtige Verbündete und noch mächtigere Waffen.

Bis heute werden die animierten Helden in der von Spielleiter Matthew Mercer erdachten Welt von den Menschen synchronisiert, die schon in der analogen Spielrunde bei Steam ihre Rollen gespielt haben. Das verleiht der Serie einen nahbaren Touch, der sie in Kombination mit all ihrer überbordend klischeehaften und grenzwertig brutalen Pracht zu einem besonderen und vor allem durchgehend komischen Seherlebnis macht.

Dass die Welt des bekanntesten Pen-&-Paper-Rollenspiels aller Zeiten bald endgültig Einzug in den Mainstream finden wird, steht übrigens zu erwarten. Im Sommer erscheint der von Millionen Gamern erwartete dritte Teil der „Baldur’s Gate“-Spielereihe, im März spielen Hugh Grant und Chris Pine im Blockbuster „Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben“ zwei sympathische Gauner. Der junge Streamingdienst Paramount+ hat für 2024 eine Serie bestellt und erhofft sich davon angeblich den Ausgangspunkt für ein D&D-Serienuniversum à la Marvel – man muss noch träumen dürfen als Neuankömmling auf dem Streamingmarkt. Wer sich nun also schon mal vorsichtig an das vielleicht nächste große Franchise heranwagen möchte, der sollte mit „The Legend of Vox Machina“ beginnen.

The Legend of Vox Machina. Serie, 2 Staffeln, Amazon Prime