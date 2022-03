Manchmal kann es einem in diesen Tagen vorkommen, als hätte eine längst überkommen geglaubte Vergangenheit ihre kalte Hand auf die Gegenwart gelegt. Mitten in Europa herrscht Krieg, faschistische Ideologien feiern ihr Comeback. Und in mehreren Demokratien, sogar im EU-Land Polen, wird ernsthaft das Recht auf Schwangerschaftsbruch für praktisch obsolet erklärt.