Im dokumentarischen Kurzfilm „Anja und Serjoscha“ von Inga Pylypchuk und Ivette Löcker gibt es gegen Ende eine berückende Szene. Als die beiden Titelhelden ein Rockkonzert besuchen, stehen sie erst zurückhaltend am Rand. Wenige Momente nach dem Einsetzen der Musik blicken sie sich ungläubig an, als wären sie überrascht, dass es so etwas Verrücktes und gleichzeitig Wunderschönes überhaupt geben kann. Dann geben sie sich der Musik hin, tanzen und singen begeistert mit. Die Musikerinnen, die da in einer Fabrikhalle in Mariupol auf der Bühne stehen und ihre Fans in Ekstase versetzen, sind die Dakh Daughters. Spätestens seit sie 2014 auf den Barrikaden des Euro-Maidan auftraten, erlangten sie in ihrer Heimat und inzwischen auch weit darüber hinaus einen legendären Ruf.

Regisseurin Irena Stetsenko kommt in ihrem abendfüllenden Porträtfilm „Roses. Film-Cabaret“ der Kiewer Konzept-Band sehr nahe. Die sieben Musikerinnen an ihren 15 verschiedenen Instrumenten werden vor und hinter der Bühne, auf Reisen und im Privatleben begleitet. Ihre perfekt inszenierten Auftritte wären ohne die Inspiration durch den Theatermann Vlad Troitsky und den ständigen Austausch mit der sich rasant wandelnden Gegenwart kaum denkbar. Sie zeigen auch das hohe Maß ihrer Verwurzelung in der ukrainischen Geschichte und Folklore. Wenn die Dakh Daughters mit ihren Bühnenkostümen auf Trachten anspielen, so ist dies keine Koketterie. Ihre komplexen Shows aus Musik, Text, Tanz, Pantomime und Hintergrundprojektionen speisen sich aus tiefen Quellen.

„Mustache Funk“ rekonstruiert die Pop-Geschichte der Sowjetrepublik

Ein weiterer aktueller Dokumentarfilm führt noch weiter zurück in diese Tradition: „Mustache Funk“ von Oleksander Kowsch rekonstruiert die Geschichte der Popmusik in der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik. Parteichef Nikita Chruschtschow, selbst als Bauernkind im Donezk-Becken aufgewachsen, verknüpfte sein ab 1956 ausgerufenes „Tauwetter“ mit der Besinnung auf regionale Traditionen. Auch ukrainische Folklore wurde nun wieder gefördert. Dies führte in einem kuriosen Umkehrschluss ab Mitte der 60er zu einer ersten, zaghaften Blüte von Jazz und Beat.

Zahlreiche Bands - offiziell als „vokal-instrumentale Ensembles“ bezeichnet - fusionierten die frisch legitimierte Folklore mit westlichen Einflüssen. In Trachten auftretend, zitierten sie zwar alte Volksweisen, benutzten dafür neben traditionellen Instrumenten aber auch Vermona-Orgeln aus dem Erzgebirge oder Jolana-E-Gitarren aus der ČSSR. Von einigen LPs verkauften sich mehr als 500.000 Exemplare. Der Erfolg machte Bands wie Arnika, Berkut (Steinadler), Vatra (Lagerfeuer), Guzuly (Die Huzulen) oder Kobsa (Maiskolben) auch künstlerisch selbstbewusster. Die Musik wurde zwar immer rockiger, teilweise sogar psychedelisch - doch die Folk-Wurzeln blieben stets präsent. Im Film begegnen wir sympathischen Veteranen der Szene sowie zeitgenössischen Künstlern. Dabei stellt sich unwillkürlich die Frage, was wohl inzwischen mit ihnen geschehen sein mag. Und wie wird es Anja und Serjoscha in Mariupol gehen?

„Mustache Funk“ und „Roses. Film-Cabaret“ sind am 4. Mai ab 20 Uhr im Kino Zukunft am Ostkreuz zu sehen. Der Kurzfilm „Anja und Serjoscha“ ist derzeit in der 3sat-Mediathek abrufbar.