Mehr als den Trailer braucht man gar nicht zu sehen, um zu verstehen, warum das Simon Wiesenthal Center (SWC), eine führende Menschenrechtsorganisation, die sich dem Gedenken an die Opfer des nationalsozialistischen Holocausts widmet, Amazon Prime aufgefordert hat, den Film „Bawaal“ zu entfernen: Er missbrauche den Holocaust in haarsträubender Weise als Handlungselement.



Der Bollywoodfilm des Regisseurs Nitesh Tiwari widmet sich der Beziehung zwischen Ajay und Nisha, die sich frisch verheiratet auf Europareise befinden. Es kriselt schwer, denn Ajay hat herausgefunden, dass Nisha Epileptikerin ist, er nennt sie „beschädigte Ware“.

Es kriselt, und man sieht Schwarz-Weiß-Bilder aus dem Zweiten Weltkrieg, Bilder vom Schlachtfeld; Bomben fallen, Menschen fliegen durch die Luft, Blut spritzt. „Jede Liebesgeschichte hat ihren eigenen Krieg“, heißt es dazu. Und als die beiden Auschwitz besuchen, sagt Nisha: „Wir sind alle ein bisschen wie Hitler, wir sind nie zufrieden mit dem, was wir haben, sondern wollen das, was andere haben.“ Hitler als Symbol für die menschliche Gier.

„Auschwitz ist keine Metapher“

„Auschwitz ist keine Metapher. Es ist das Paradebeispiel für die Fähigkeit des Menschen zum Bösen“, stellt Rabbiner Abraham Cooper klar, der stellvertretende Dekan des SWC und Direktor für globale soziale Maßnahmen. „Indem Nitesh Tiwari den Protagonisten in diesem Film erklären lässt, dass ‚jede Beziehung ihr Auschwitz erlebt‘, trivialisiert und erniedrigt er die Erinnerung an sechs Millionen ermordete Juden und Millionen andere, die unter Hitlers völkermörderischem Regime gelitten haben.“

„Amazon Prime sollte die Monetarisierung von ‚Bawaal‘ stoppen, indem es diese banale Trivialisierung des Leidens und der systematischen Ermordung von Millionen von Opfern des Nazi-Holocausts sofort entfernt“, verlangt Rabbi Cooper.



Auch in Indien wurde der Film aufgrund der Vermischung von Ehekrise und Holocaust nicht gut besprochen. The Hindustan Times nannte ihn den unsensibelsten Film des Jahres. Die Szene, in der die beiden sich in Auschwitz vorstellen, sie würden in einer Gaskammer ersticken, empört den Kritiker Sanatanu Das: Dies sei eine unerträglich grausame und beschämende Darstellung, in der der Holocaust nur ein Sündenbock für die Figuren sei, dazu benutzt, sich ihren Ängsten zu stellen und ihre toxische Ehe zu retten. Er nennt dies „eine Entwertung der Geschichten zahlloser Opfer“ und „Bawaal“ den taktlosesten Film, den das Hindi-Kino in letzter Zeit hervorgebracht habe.

Die Bhagavad-Gita-Szene in „Oppenheimer“ empört viele Inder

Der Schauspieler Varun Dhawan, Darsteller von Ajay, verwies ebenfalls in The Hindustan Times angesichts der Kritik auf einen englischen Film, der am selben Tag in die Kinos kam wie „Bawaal“. Dieser enthalte eine Szene, die für Indien und seine Kultur wichtig sei und über die sich viele Inder aufgeregt hätten. Er nannte den Namen des Films nicht, aber es ist klar, dass es um „Oppenheimer“ von Christopher Nolan geht, um die Bhagavad-Gita-Szene. Sie zeigt die titelgebende Figur des J. Robert Oppenheimer, wie er sich auf die Bhagavad Gita beruft, nachdem er Sex mit seiner Freundin hatte. Die Bhagavad Gita ist eine der wichtigsten religiösen Schriften des Hinduismus.



Die Szene hat bei Vertretern der Regierungspartei BJP Empörung ausgelöst. Der Informationsminister Anurag Thakur (48) forderte ihre Entfernung.