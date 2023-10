Nur wenige gewerbliche Kinos in Berlin bringen den Mut zur Filmgeschichte auf. Nüchtern betrachtet, erscheint das einfach zu riskant. Außerdem nehmen sich dieser „bildungspolitischen Arbeit“ ja schon die vom Bund und vom Senat finanzierten Häuser an. Und die meisten Klassiker sind ja ohnehin online verfügbar – so die ebenso falsche wie weitverbreitete Meinung. In vielen privat betriebenen Einzelkinos und Ketten der Hauptstadt laufen deshalb meist die gleichen, aktuellen Top-Seller. Es gibt jedoch Ausnahmen!

Das einzige schon vor über hundert Jahren im Betrieb befindliche Filmtheater, das auch heute regelmäßig alte Filme zeigt, sind die „Eva-Lichtspiele“ in Wilmersdorf. Bereits seit 1913 huschen dort bewegte Schatten über die Leinwand, schlagen Zuschauer in den Bann, lösen Träume, Tränen und Gelächter aus. Schon mehrfach wurde hier an dieser Stelle auf die teils kuriosen Ausgrabungen im „Eva“ hingewiesen. Gezeigt werden eben nicht nur anerkannte Meisterwerke, sondern auch Beispiele vergessener Populärkultur. Programmatisch ist hierfür die zyklisch angelegte Reihe mit Edgar-Wallace-Verfilmungen aus den 1960er-Jahren oder die seit mehreren Jahrzehnten laufende Matinee mit Werken aus den Dreißigern bis Fünfzigern.

Doch jetzt, nach 110 Jahren ununterbrochenem Spielbetrieb, ist das „Eva“ in seinem Bestand gefährdet. Das Szenario in seiner üblichen Verbindung aus Einnahmeverlust, Mieterhöhung und daraus folgernder Gentrifizierung nimmt keine Rücksicht auf Stadt- und Filmgeschichte. Der Kinobetreiber Karlheinz Opitz aber wehrt sich. Ein Spendenkonto wurde eingerichtet, demnächst wird zu einem Anwohnertreffen eingeladen, um über mögliche Rettungsszenarien zu sprechen. Gerade die wöchentliche Reihe „Der alte deutsche Film“ zeugt von der guten Vernetzung des Hauses im Kiez: Lizenzen, Werbung und die obligatorische Tasse Kaffee mit einem Stück Kuchen für jeden Gast werden komplett von der Nachbarschaftsinitiative Wilmersdorf übernommen. Schon lange versammeln sich an jedem Mittwoch dabei keine unbelehrbaren Wilmersdorfer Witwen mehr, sondern filmhistorisch Interessierte aus ganz Berlin.

Am kommenden Mittwoch steht mit dem Melodrama „Die goldene Stadt“ ein fürchterlicher, doch lehrreicher und damit sehenswerter Film auf dem Programm. Welch Perfidie! Ausgerechnet zu den Klängen des tschechischen Komponisten Bedřich Smetana inszenierte Veit Harlan 1942 seine schwülstige Blut-Boden-Geschichte, in der die Sudetendeutschen als emsige Landarbeiter, die Tschechen hingegen als habgierige Hallodris erscheinen. Der Filmtitel meint natürlich Prag. Wobei sich das Attribut des Goldes auf den schnöden Mammon reduziert, der sich dort angeblich ungehemmt austobt. Harlans Gattin Kristina Söderbaum als verführte sudetendeutsche Schönheit muss zuletzt ihre Passion als „Reichswasserleiche“ erfüllen. Sie geht ins Moor. Die Geschichte wiederholt sich ...



„Die goldene Stadt“ läuft am 18. Oktober um 15.45 Uhr in den Eva-Lichtspielen Wilmersdorf. Am 21. Oktober ab 11 Uhr lädt das Kino zu einem Gespräch über Rettungsmöglichkeiten ein.