Triumph der Kreativität: Das Dokuarts-Festival öffnet den Blick für schöpferische Prozesse

Im Sommer 1983 treffen sich in Colorado auf dem Telluride Filmfestival der amerikanische Undergroundfilmer Stan Brakhage und der russische Kino-Prophet Andrei Tarkowski. Der polnische Regisseur Krzysztof Zanussi hat als Übersetzer alle Mühe, die um Welten auseinanderliegenden Perspektiven irgendwie in Einklang zu bringen. Während Tarkowski im Westen mythisch verehrt wird, bleibt diesem die Avantgarde des Westens völlig fremd. Zu schnell, zu skizzenhaft, zu formal ist ihm das alles. Zeuge dieses historischen Missverständnisses war Ross Lipman, derzeit einer der global spannendsten Film-Essayisten. Die bizarre Begegnung zwischen Braghage und Tarkowski steht im Zentrum seiner aktuellen Arbeit „Between Two Cinemas“. Er setzt dazu seine eigene, vakante Position zwischen Experimentalfilm und Autorenkino, zwischen den USA und Europa ins Verhältnis.